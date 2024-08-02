02 августа 2024

Названо имя десятого погибшего под завалами в Нижнем Тагиле, его жену эвакуировали в Екатеринбург

При взрыве в пятиэтажке Нижнего Тагила погиб 78-летний пенсионер
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, медики, сибирская 81
Жена погибшего находится в екатеринбургской больнице Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Десятым погибшим в результате обвала части пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле стал 78-летний Виктор Фер, работавший токарем на «Уралвагонзаводе». Информацию о его смерти URA.RU подтвердили власти.

«Он погиб. А жену Фаину перевезли в 23-ю больницу Екатеринбурга», — уточнил собеседник агентства.

Поисково-спасательная операция на ул. Сибирская, 81 завершилась поздно вечером 2 августа. Общее число пострадавших — с учетом жертв — 26. Полный список погибших теперь выглядит так:

Светлана Стаина, 39 лет

Аня К., 14 лет

Полина З., 14 лет

Денис В., 7 лет

Камилла, 12 лет

Алена М., 16 лет

Анатолий Огарков, 40 лет

Антонина Уртминцева, 72 года

Людмила Чернова, 83 года

Виктор Фер, 78 лет

Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете. Прямо сейчас демонтируется первый подъезд дома.

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Десятым погибшим в результате обвала части пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле стал 78-летний Виктор Фер, работавший токарем на «Уралвагонзаводе». Информацию о его смерти URA.RU подтвердили власти. «Он погиб. А жену Фаину перевезли в 23-ю больницу Екатеринбурга», — уточнил собеседник агентства. Поисково-спасательная операция на ул. Сибирская, 81 завершилась поздно вечером 2 августа. Общее число пострадавших — с учетом жертв — 26. Полный список погибших теперь выглядит так: Светлана Стаина, 39 лет Аня К., 14 лет Полина З., 14 лет Денис В., 7 лет Камилла, 12 лет Алена М., 16 лет Анатолий Огарков, 40 лет Антонина Уртминцева, 72 года Людмила Чернова, 83 года Виктор Фер, 78 лет Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете. Прямо сейчас демонтируется первый подъезд дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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