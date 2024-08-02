Названо имя десятого погибшего под завалами в Нижнем Тагиле, его жену эвакуировали в Екатеринбург

При взрыве в пятиэтажке Нижнего Тагила погиб 78-летний пенсионер

03 августа 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Жена погибшего находится в екатеринбургской больнице Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Десятым погибшим в результате обвала части пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле стал 78-летний Виктор Фер, работавший токарем на «Уралвагонзаводе». Информацию о его смерти URA.RU подтвердили власти. «Он погиб. А жену Фаину перевезли в 23-ю больницу Екатеринбурга», — уточнил собеседник агентства. Поисково-спасательная операция на ул. Сибирская, 81 завершилась поздно вечером 2 августа. Общее число пострадавших — с учетом жертв — 26. Полный список погибших теперь выглядит так: Светлана Стаина, 39 лет Аня К., 14 лет Полина З., 14 лет Денис В., 7 лет Камилла, 12 лет Алена М., 16 лет Анатолий Огарков, 40 лет Антонина Уртминцева, 72 года Людмила Чернова, 83 года Виктор Фер, 78 лет Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете. Прямо сейчас демонтируется первый подъезд дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятым погибшим в результате обвала части пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле стал 78-летний Виктор Фер, работавший токарем на «Уралвагонзаводе». Информацию о его смерти URA.RU подтвердили власти. «Он погиб. А жену Фаину перевезли в 23-ю больницу Екатеринбурга», — уточнил собеседник агентства. Поисково-спасательная операция на ул. Сибирская, 81 завершилась поздно вечером 2 августа. Общее число пострадавших — с учетом жертв — 26. Полный список погибших теперь выглядит так: Светлана Стаина, 39 лет Аня К., 14 лет Полина З., 14 лет Денис В., 7 лет Камилла, 12 лет Алена М., 16 лет Анатолий Огарков, 40 лет Антонина Уртминцева, 72 года Людмила Чернова, 83 года Виктор Фер, 78 лет Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете. Прямо сейчас демонтируется первый подъезд дома.