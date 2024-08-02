Названо имя десятого погибшего под завалами в Нижнем Тагиле, его жену эвакуировали в Екатеринбург

Десятым погибшим в результате обвала части пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле стал 78-летний Виктор Фер, работавший токарем на «Уралвагонзаводе». Информацию о его смерти URA.RU подтвердили власти.
«Он погиб. А жену Фаину перевезли в 23-ю больницу Екатеринбурга», — уточнил собеседник агентства.
Поисково-спасательная операция на ул. Сибирская, 81 завершилась поздно вечером 2 августа. Общее число пострадавших — с учетом жертв — 26. Полный список погибших теперь выглядит так:
Светлана Стаина, 39 лет
Аня К., 14 лет
Полина З., 14 лет
Денис В., 7 лет
Камилла, 12 лет
Алена М., 16 лет
Анатолий Огарков, 40 лет
Антонина Уртминцева, 72 года
Людмила Чернова, 83 года
Виктор Фер, 78 лет
Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете. Прямо сейчас демонтируется первый подъезд дома.
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