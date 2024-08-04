04 августа 2024
03 августа 2024

В пермской деревне власти за 3 млн рублей продают газопровод

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Новый собственник газопровода обязуется использовать его по назначению Фото:

В Осинском городском округе Пермского края власти выставили на торги действующий газопровод. Находится он в деревне Тишкова. Начальная цена актива составляет более 3 млн рублей. В стоимость также входит земельный участок.

«Продажа государственного и муниципального имущества. Распределительный газопровод для газоснабжения жилого фонда по улицам Юбилейная и Нефтяников в деревне Тишкова Осинского округа. Также продается земельный участок. Вид разрешенного использования — коммунальное обслуживание. Начальная цена контракта — 3,1 млн рублей», — сообщается в аукционной документации. Копия имеется в распоряжении URA.RU.

В документе уточняется, что на газопроводе имеется обременение. Покупатель объекта обязуется использовать его с целью оказания услуг по транспортировке и подаче газа потребителям. В случае нарушения условий эксплуатации, власти могут обратиться в суд с иском об изъятии актива путем выкупа. Стоимость будет определена по результатам оценочной экспертизы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ПАО «Транснефть» продает дорогу возле аэропорта Большое Савино. Длина дорожного полотна составляет 2690 метров, а цена — 10 млн рублей.

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В Осинском городском округе Пермского края власти выставили на торги действующий газопровод. Находится он в деревне Тишкова. Начальная цена актива составляет более 3 млн рублей. В стоимость также входит земельный участок. «Продажа государственного и муниципального имущества. Распределительный газопровод для газоснабжения жилого фонда по улицам Юбилейная и Нефтяников в деревне Тишкова Осинского округа. Также продается земельный участок. Вид разрешенного использования — коммунальное обслуживание. Начальная цена контракта — 3,1 млн рублей», — сообщается в аукционной документации. Копия имеется в распоряжении URA.RU. В документе уточняется, что на газопроводе имеется обременение. Покупатель объекта обязуется использовать его с целью оказания услуг по транспортировке и подаче газа потребителям. В случае нарушения условий эксплуатации, власти могут обратиться в суд с иском об изъятии актива путем выкупа. Стоимость будет определена по результатам оценочной экспертизы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ПАО «Транснефть» продает дорогу возле аэропорта Большое Савино. Длина дорожного полотна составляет 2690 метров, а цена — 10 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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