В пермской деревне власти за 3 млн рублей продают газопровод

В Осинском городском округе Пермского края власти выставили на торги действующий газопровод. Находится он в деревне Тишкова. Начальная цена актива составляет более 3 млн рублей. В стоимость также входит земельный участок.
«Продажа государственного и муниципального имущества. Распределительный газопровод для газоснабжения жилого фонда по улицам Юбилейная и Нефтяников в деревне Тишкова Осинского округа. Также продается земельный участок. Вид разрешенного использования — коммунальное обслуживание. Начальная цена контракта — 3,1 млн рублей», — сообщается в аукционной документации. Копия имеется в распоряжении URA.RU.
В документе уточняется, что на газопроводе имеется обременение. Покупатель объекта обязуется использовать его с целью оказания услуг по транспортировке и подаче газа потребителям. В случае нарушения условий эксплуатации, власти могут обратиться в суд с иском об изъятии актива путем выкупа. Стоимость будет определена по результатам оценочной экспертизы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ПАО «Транснефть» продает дорогу возле аэропорта Большое Савино. Длина дорожного полотна составляет 2690 метров, а цена — 10 млн рублей.
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В Осинском городском округе Пермского края власти выставили на торги действующий газопровод. Находится он в деревне Тишкова. Начальная цена актива составляет более 3 млн рублей. В стоимость также входит земельный участок. «Продажа государственного и муниципального имущества. Распределительный газопровод для газоснабжения жилого фонда по улицам Юбилейная и Нефтяников в деревне Тишкова Осинского округа. Также продается земельный участок. Вид разрешенного использования — коммунальное обслуживание. Начальная цена контракта — 3,1 млн рублей», — сообщается в аукционной документации. Копия имеется в распоряжении URA.RU. В документе уточняется, что на газопроводе имеется обременение. Покупатель объекта обязуется использовать его с целью оказания услуг по транспортировке и подаче газа потребителям. В случае нарушения условий эксплуатации, власти могут обратиться в суд с иском об изъятии актива путем выкупа. Стоимость будет определена по результатам оценочной экспертизы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ПАО «Транснефть» продает дорогу возле аэропорта Большое Савино. Длина дорожного полотна составляет 2690 метров, а цена — 10 млн рублей.