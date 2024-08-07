07 августа 2024

В Екатеринбурге грузовик сбил ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка госпитализировали с различными травмами (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Суходольская, 41 водитель грузовика «Скания» сбил 11-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

«Инцидент произошел 7 августа в 20:22 на ул. Суходольская, 41. Водитель автомашины „Скания“ 1981 года рождения… при совершении поворота направо на зеленый сигнал светофора допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства», — сказано в сообщении.

После ДТП 11-летний мальчик был госпитализирован с травмами. Определено, что водитель «Скании» имеет 26-летний стаж и дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Проведены замеры и оформление документов на месте происшествия, медосвидетельствование водителя показало отсутствие алкоголя. По факту аварии ведется дознание.

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В Екатеринбурге на улице Суходольская, 41 водитель грузовика «Скания» сбил 11-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «Инцидент произошел 7 августа в 20:22 на ул. Суходольская, 41. Водитель автомашины „Скания“ 1981 года рождения… при совершении поворота направо на зеленый сигнал светофора допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства», — сказано в сообщении. После ДТП 11-летний мальчик был госпитализирован с травмами. Определено, что водитель «Скании» имеет 26-летний стаж и дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Проведены замеры и оформление документов на месте происшествия, медосвидетельствование водителя показало отсутствие алкоголя. По факту аварии ведется дознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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