В Екатеринбурге грузовик сбил ребенка. Фото

08 августа 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Ребенка госпитализировали с различными травмами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Суходольская, 41 водитель грузовика «Скания» сбил 11-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «Инцидент произошел 7 августа в 20:22 на ул. Суходольская, 41. Водитель автомашины „Скания“ 1981 года рождения… при совершении поворота направо на зеленый сигнал светофора допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства», — сказано в сообщении. После ДТП 11-летний мальчик был госпитализирован с травмами. Определено, что водитель «Скании» имеет 26-летний стаж и дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Проведены замеры и оформление документов на месте происшествия, медосвидетельствование водителя показало отсутствие алкоголя. По факту аварии ведется дознание. Фото: ГИБДД Екатеринбурга Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Суходольская, 41 водитель грузовика «Скания» сбил 11-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «Инцидент произошел 7 августа в 20:22 на ул. Суходольская, 41. Водитель автомашины „Скания“ 1981 года рождения… при совершении поворота направо на зеленый сигнал светофора допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства», — сказано в сообщении. После ДТП 11-летний мальчик был госпитализирован с травмами. Определено, что водитель «Скании» имеет 26-летний стаж и дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Проведены замеры и оформление документов на месте происшествия, медосвидетельствование водителя показало отсутствие алкоголя. По факту аварии ведется дознание.