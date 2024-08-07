Суд притормозил банкротство экс-владельцев ЧЭМК

Арбитраж рассмотрит иск ФНС о банкротстве фирмы экс-хозяев ЧЭМК Антиповых осенью

08 августа 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Следующее заседание суда назначили на 5 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Процесс банкротства АО «Компания Эталон», принадлежащей семье Антиповых и управляющей активами Группы ЧЭМК, приостановлен до сентября. Это следует из определения Арбитражного суда Челябинской области. «Оставить заявление уполномоченного органа Российской Федерации без движения до 5 сентября 2024 года. Предложить ему устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения: требования об уплате задолженности на всю сумму, указанную в требовании; инкассовые поручения и доказательства их предъявления в кредитную организацию, сведения об остатке задолженности; аналитическую таблицу по мерам принудительного взыскания, содержащую сведения о налоговом периоде», — говорится в документе (есть в распоряжении редакции URA.RU). Согласно материалам дела, соответствующий иск поступил в суд от ФНС. Налоговики требовали ввести в отношении компании процедуру наблюдения, назначить арбитражного управляющего и включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 15 миллионов 239 тысяч рублей с учетом пени. «Эталон» — материнская компания Группы ЧЭМК, владевшая ее активами: АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». По данным ЧЭМК за 2022 год, в его состав входили также морской порт во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд «Центральное» в ЯНАО и подразделение «Марганец Коми». Акции собственно «Эталона» принадлежали Юрию Антипову (4,6 миллиона акций) и его супруге Людмиле Антиповой (13,4 миллиона акций). Национализация ЧЭМК начались с иска Генпрокуратуры РФ, поданного в феврале. Из-за нарушений в процессе приватизации государство понесло убытки, а владельцы бизнеса в итоге его потеряли. Семьям Юрия Антипова и Александра Аристова солидарно предъявлено к возмещению 105 миллиарда рублей. До 2021 года их бизнес был совместным. С семьи Антиповых и «Компании Эталон» Генпрокуратура солидарно также потребовала выплаты 26,8 миллиарда рублей. Сейчас к взысканию долгов приступила также Федеральная служба судебных приставов, начавшая подачу исков со своей стороны. При подготовке материала URA.RU направило для комментариев запрос в офис «Компании Эталон». К моменту публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Процесс банкротства АО «Компания Эталон», принадлежащей семье Антиповых и управляющей активами Группы ЧЭМК, приостановлен до сентября. Это следует из определения Арбитражного суда Челябинской области. «Оставить заявление уполномоченного органа Российской Федерации без движения до 5 сентября 2024 года. Предложить ему устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения: требования об уплате задолженности на всю сумму, указанную в требовании; инкассовые поручения и доказательства их предъявления в кредитную организацию, сведения об остатке задолженности; аналитическую таблицу по мерам принудительного взыскания, содержащую сведения о налоговом периоде», — говорится в документе (есть в распоряжении редакции URA.RU). Согласно материалам дела, соответствующий иск поступил в суд от ФНС. Налоговики требовали ввести в отношении компании процедуру наблюдения, назначить арбитражного управляющего и включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 15 миллионов 239 тысяч рублей с учетом пени. «Эталон» — материнская компания Группы ЧЭМК, владевшая ее активами: АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». По данным ЧЭМК за 2022 год, в его состав входили также морской порт во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд «Центральное» в ЯНАО и подразделение «Марганец Коми». Акции собственно «Эталона» принадлежали Юрию Антипову (4,6 миллиона акций) и его супруге Людмиле Антиповой (13,4 миллиона акций). Национализация ЧЭМК начались с иска Генпрокуратуры РФ, поданного в феврале. Из-за нарушений в процессе приватизации государство понесло убытки, а владельцы бизнеса в итоге его потеряли. Семьям Юрия Антипова и Александра Аристова солидарно предъявлено к возмещению 105 миллиарда рублей. До 2021 года их бизнес был совместным. С семьи Антиповых и «Компании Эталон» Генпрокуратура солидарно также потребовала выплаты 26,8 миллиарда рублей. Сейчас к взысканию долгов приступила также Федеральная служба судебных приставов, начавшая подачу исков со своей стороны. При подготовке материала URA.RU направило для комментариев запрос в офис «Компании Эталон». К моменту публикации ответ не поступил.