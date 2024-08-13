Три Героя России от «ЕР» поучаствуют в предстоящих региональных выборах

На предстоящих региональных выборах в сентябре от «Единой России» баллотируются три Героя России, участника спецоперации, Владислав Головин, Расим Баксиков и Чалым Чулдум-оол. Об этом рассказал замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
«В качестве кандидатов от „Единой России“, есть три Героя России — Владислав Головин, Расим Баксиков и Чалым Чулдум-оол», — сказал Сергей Перминов. Его слова приводит ТАСС.
Он уточнил, что Головин баллотируется в Рязанскую областную Думу, Баксиков — в Госсовет Татарстана, а Чалым Чулдум-оол — в Верховный Хурал (парламент) Тувы. Среди кандидатов от партии также четыре женщины-участницы СВО, которые поборются за мандаты на выборах муниципальных советов Санкт-Петербурга и Челябинской городской думы.
Единый день голосования в 2024 году состоится 8 сентября. Всего пройдет почти 4000 избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах РФ. Ранее замсекретаря Генсовета «ЕР» Владимир Якушев сообщил, что кандидаты от партии на выборах в 2024 году без политического опыта составляют 61% от общего числа. Среди них почти 400 участников СВО, которым партия уделяет особое внимание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.