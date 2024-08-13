Три Героя России от «ЕР» поучаствуют в предстоящих региональных выборах

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Герои России представят "Единую Россию" на предстоящих региональных выборах
Герои России представят "Единую Россию" на предстоящих региональных выборах Фото:

На предстоящих региональных выборах в сентябре от «Единой России» баллотируются три Героя России, участника спецоперации, Владислав Головин, Расим Баксиков и Чалым Чулдум-оол. Об этом рассказал замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

«В качестве кандидатов от „Единой России“, есть три Героя России — Владислав Головин, Расим Баксиков и Чалым Чулдум-оол», — сказал  Сергей Перминов. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что Головин баллотируется в Рязанскую областную Думу, Баксиков — в Госсовет Татарстана, а Чалым Чулдум-оол — в Верховный Хурал (парламент) Тувы. Среди кандидатов от партии также четыре женщины-участницы СВО, которые поборются за мандаты на выборах муниципальных советов Санкт-Петербурга и Челябинской городской думы.

Единый день голосования в 2024 году состоится 8 сентября. Всего пройдет почти 4000 избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах РФ. Ранее замсекретаря Генсовета «ЕР» Владимир Якушев сообщил, что кандидаты от партии на выборах в 2024 году без политического опыта составляют 61% от общего числа. Среди них почти 400 участников СВО, которым партия уделяет особое внимание.

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На предстоящих региональных выборах в сентябре от «Единой России» баллотируются три Героя России, участника спецоперации, Владислав Головин, Расим Баксиков и Чалым Чулдум-оол. Об этом рассказал замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. «В качестве кандидатов от „Единой России“, есть три Героя России — Владислав Головин, Расим Баксиков и Чалым Чулдум-оол», — сказал  Сергей Перминов. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что Головин баллотируется в Рязанскую областную Думу, Баксиков — в Госсовет Татарстана, а Чалым Чулдум-оол — в Верховный Хурал (парламент) Тувы. Среди кандидатов от партии также четыре женщины-участницы СВО, которые поборются за мандаты на выборах муниципальных советов Санкт-Петербурга и Челябинской городской думы. Единый день голосования в 2024 году состоится 8 сентября. Всего пройдет почти 4000 избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах РФ. Ранее замсекретаря Генсовета «ЕР» Владимир Якушев сообщил, что кандидаты от партии на выборах в 2024 году без политического опыта составляют 61% от общего числа. Среди них почти 400 участников СВО, которым партия уделяет особое внимание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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