Якушев: ЕР поможет сотням участников СВО побороться на выборах

05 августа 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Среди кандидатов на выборы-2024 от «Единой России» почти 400 участников СВО, заявил Владимир Якушев Фото: Илья Московец © URA.RU Кандидаты от «Единой России» (ЕР) на выборах в 2024 году без политического опыта составляют 61% от общего числа. Среди них почти 400 участников СВО, которым партия уделяет особое внимание. Об этом сообщил замсекретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев. Всего на выборы выдвинуты более 36 тысяч кандидатов, из которых 61% — без политического опыта, среди которых участники СВО. «Задачу обеспечить участникам СВО — их выдвинуто 380 — максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле», — подчеркнул Владимир Якушев, передает пресс-служба ЕР. Он добавил, что одним из главных критериев эффективности партии является качественное сопровождение участников спецоперации на выборах. «У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии», — также отметил Якушев. Сейчас 65% выдвинутых кандидатов от ЕР — члены партии, а 35% — сторонники. Женщины составили треть кандидатов, а мужчин до 35 лет — 15%. Также Якушев отметил, что каждый четвертый кандидат является представителем малого или среднего бизнеса или коммерческих организаций. На данный момент идет активный этап кампании, сбор наказов и предложений. «Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем все, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне», — заключил замсекретаря Генсовета ЕР. В Курганской области в выборах губернатора и депутатов городской думы примут участие 11 из 17 депутатов ЕР. При этом всего в регионе зарегистрированы 77 кандидатов, из которых 38 — женщины. «Состав фракции „Единая Россия“ в городской думе изменится более чем на треть: в выборах участвуют лишь 11 из 17 действующих депутатов. Всего у „Единой России“ 77 зарегистрированных кандидатов — больше всех среди иных политических партий. 38 женщин и 39 мужчин, причем среди лидеров групп, имеющих наибольшие шансы на получение мандата, 12 женщин и только 12 мужчин», — рассказал секретарь Курганского регионального отделения ЕР, депутат Госдумы Александр Ильтяков. Единый день голосования в 2024 году пройдет 8 сентября. В эту дату состоятся как губернаторские выборы, так и довыборы городские и областные думы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидаты от «Единой России» (ЕР) на выборах в 2024 году без политического опыта составляют 61% от общего числа. Среди них почти 400 участников СВО, которым партия уделяет особое внимание. Об этом сообщил замсекретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев. Всего на выборы выдвинуты более 36 тысяч кандидатов, из которых 61% — без политического опыта, среди которых участники СВО. «Задачу обеспечить участникам СВО — их выдвинуто 380 — максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле», — подчеркнул Владимир Якушев, передает пресс-служба ЕР. Он добавил, что одним из главных критериев эффективности партии является качественное сопровождение участников спецоперации на выборах. «У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии», — также отметил Якушев. Сейчас 65% выдвинутых кандидатов от ЕР — члены партии, а 35% — сторонники. Женщины составили треть кандидатов, а мужчин до 35 лет — 15%. Также Якушев отметил, что каждый четвертый кандидат является представителем малого или среднего бизнеса или коммерческих организаций. На данный момент идет активный этап кампании, сбор наказов и предложений. «Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем все, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне», — заключил замсекретаря Генсовета ЕР. В Курганской области в выборах губернатора и депутатов городской думы примут участие 11 из 17 депутатов ЕР. При этом всего в регионе зарегистрированы 77 кандидатов, из которых 38 — женщины. «Состав фракции „Единая Россия“ в городской думе изменится более чем на треть: в выборах участвуют лишь 11 из 17 действующих депутатов. Всего у „Единой России“ 77 зарегистрированных кандидатов — больше всех среди иных политических партий. 38 женщин и 39 мужчин, причем среди лидеров групп, имеющих наибольшие шансы на получение мандата, 12 женщин и только 12 мужчин», — рассказал секретарь Курганского регионального отделения ЕР, депутат Госдумы Александр Ильтяков. Единый день голосования в 2024 году пройдет 8 сентября. В эту дату состоятся как губернаторские выборы, так и довыборы городские и областные думы.