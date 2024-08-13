Челябинский депутат Госдумы Лантратова потеряла отца

Отец депутата Госдумы от Челябинской области Лантратовой умер в Москве

13 августа 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Отпевание и похороны Валерия Лантратова пройдут в столице 14 августа Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве скончался отец депутата Госдумы от Челябинской области Яны Лантратовой. Об этом она сообщила 13 августа. «К нашему большому горю, 11 августа скоропостижно скончался мой папа, Лантратов Валерий Алексеевич. Похороны пройдут в Москве, на Троекуровском кладбище. С почетным караулом», — написала Лантратова в своем официальном telegram-канале. Также она сообщила, что знакомые, родственники и друзья семьи смогут побывать на отпевании, которое состоится 14 августа в Церкви святителя Иова Патриарха Московского и всея Руси в Кунцево, Можайское шоссе, 56. Ориентировочно заупокойная служба начнется в 11:30. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве скончался отец депутата Госдумы от Челябинской области Яны Лантратовой. Об этом она сообщила 13 августа. «К нашему большому горю, 11 августа скоропостижно скончался мой папа, Лантратов Валерий Алексеевич. Похороны пройдут в Москве, на Троекуровском кладбище. С почетным караулом», — написала Лантратова в своем официальном telegram-канале. Также она сообщила, что знакомые, родственники и друзья семьи смогут побывать на отпевании, которое состоится 14 августа в Церкви святителя Иова Патриарха Московского и всея Руси в Кунцево, Можайское шоссе, 56. Ориентировочно заупокойная служба начнется в 11:30.