Челябинский депутат Госдумы Лантратова потеряла отца

Отец депутата Госдумы от Челябинской области Лантратовой умер в Москве
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Отпевание и похороны Валерия Лантратова пройдут в столице 14 августа Фото:

В Москве скончался отец депутата Госдумы от Челябинской области Яны Лантратовой. Об этом она сообщила 13 августа.

«К нашему большому горю, 11 августа скоропостижно скончался мой папа, Лантратов Валерий Алексеевич. Похороны пройдут в Москве, на Троекуровском кладбище. С почетным караулом», — написала Лантратова в своем официальном telegram-канале.

Также она сообщила, что знакомые, родственники и друзья семьи смогут побывать на отпевании, которое состоится 14 августа в Церкви святителя Иова Патриарха Московского и всея Руси в Кунцево, Можайское шоссе, 56. Ориентировочно заупокойная служба начнется в 11:30.

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В Москве скончался отец депутата Госдумы от Челябинской области Яны Лантратовой. Об этом она сообщила 13 августа. «К нашему большому горю, 11 августа скоропостижно скончался мой папа, Лантратов Валерий Алексеевич. Похороны пройдут в Москве, на Троекуровском кладбище. С почетным караулом», — написала Лантратова в своем официальном telegram-канале. Также она сообщила, что знакомые, родственники и друзья семьи смогут побывать на отпевании, которое состоится 14 августа в Церкви святителя Иова Патриарха Московского и всея Руси в Кунцево, Можайское шоссе, 56. Ориентировочно заупокойная служба начнется в 11:30.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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