Пленный из нацбата «Азов»* попросился воевать за Россию

Пленный из нацбата «Азов»* хочет воевать за РФ, чтобы остаться на родине
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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Пленный боец украинского батальона хочет пойти в армию РФ, чтобы остаться в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один из военнопленных украинского национального батальона «Азов»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) Станислав Кадраков хочет вести боевые действия на стороне России. Это связано с тем, что он желает остаться в родной ДНР.

«Вторая причина, более основная: я родился здесь, я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году, и здесь [в плену] пришел к тому, что я хочу остаться. А для того, чтобы полноценно остаться и вести полноценную жизнь на данной территории, мне в любом случае нужно будет отслужить в армии», — заявил пленный, его слова передает РИА Новости. Отмечается, что в связи с этим боец решил остаться в России и служить.

Первой причиной перейти на сторону РФ военный назвал то, что ожидал обмена в течение двух лет и четырех месяцев. Весной 2022 года его мобилизовали на Украине. Позже он сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия и Украина планируют провести обмен женщинами, которые находятся в плену. По его словам, содействие в этом оказывают ОАЭ, передает «Национальная служба новостей».

*«Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен

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Один из военнопленных украинского национального батальона «Азов»* (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) Станислав Кадраков хочет вести боевые действия на стороне России. Это связано с тем, что он желает остаться в родной ДНР. «Вторая причина, более основная: я родился здесь, я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году, и здесь [в плену] пришел к тому, что я хочу остаться. А для того, чтобы полноценно остаться и вести полноценную жизнь на данной территории, мне в любом случае нужно будет отслужить в армии», — заявил пленный, его слова передает РИА Новости. Отмечается, что в связи с этим боец решил остаться в России и служить. Первой причиной перейти на сторону РФ военный назвал то, что ожидал обмена в течение двух лет и четырех месяцев. Весной 2022 года его мобилизовали на Украине. Позже он сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия и Украина планируют провести обмен женщинами, которые находятся в плену. По его словам, содействие в этом оказывают ОАЭ, передает «Национальная служба новостей». *«Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен
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