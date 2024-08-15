В Люберцы прилетели вертолеты для тушения пожара на складе. Видео

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Площадь пожара в Люберцах увеличилась до 3,5 квадратных метров, заявили в МЧС (архивное фото) Фото:

В подмосковных Люберцах на бывшем заводе сельхозмашин имени Ухтомского площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров, в связи с чем на место отправлены вертолеты КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ. Об этом сообщает МЧС России.

«На месте работают порядка 80 специалистов и 24 единицы техники. К тушению привлечен вертолет КА-32 МАЦ», — говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров, на место ЧП также направлен вертолет Ми-26 АСЦ.

По данным властей, информацию от которых передает РИА Новости, в Люберцах горит склад с декорациями. Внутри также находятся шесть баллонов с углекислотой.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего завода сельхозмашин имени Ухтомского в Люберцах Московской области вспыхнул крупный пожар. Пламя охватило склад декораций. По данным Главного управления МЧС по Московской области, площадь возгорания составляла 1600 квадратных метров.

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В подмосковных Люберцах на бывшем заводе сельхозмашин имени Ухтомского площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров, в связи с чем на место отправлены вертолеты КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ. Об этом сообщает МЧС России. «На месте работают порядка 80 специалистов и 24 единицы техники. К тушению привлечен вертолет КА-32 МАЦ», — говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров, на место ЧП также направлен вертолет Ми-26 АСЦ. По данным властей, информацию от которых передает РИА Новости, в Люберцах горит склад с декорациями. Внутри также находятся шесть баллонов с углекислотой. Ранее сообщалось, что на территории бывшего завода сельхозмашин имени Ухтомского в Люберцах Московской области вспыхнул крупный пожар. Пламя охватило склад декораций. По данным Главного управления МЧС по Московской области, площадь возгорания составляла 1600 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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