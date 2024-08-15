Происшествия Пожары В Люберцы прилетели вертолеты для тушения пожара на складе. Видео 15 августа 2024 в 13:06 Размер текста - 17 + Площадь пожара в Люберцах увеличилась до 3,5 квадратных метров, заявили в МЧС (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В подмосковных Люберцах на бывшем заводе сельхозмашин имени Ухтомского площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров, в связи с чем на место отправлены вертолеты КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ. Об этом сообщает МЧС России. «На месте работают порядка 80 специалистов и 24 единицы техники. К тушению привлечен вертолет КА-32 МАЦ», — говорится в сообщении МЧС . Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров, на место ЧП также направлен вертолет Ми-26 АСЦ. По данным властей, информацию от которых передает РИА Новости, в Люберцах горит склад с декорациями. Внутри также находятся шесть баллонов с углекислотой. Ранее сообщалось, что на территории бывшего завода сельхозмашин имени Ухтомского в Люберцах Московской области вспыхнул крупный пожар. Пламя охватило склад декораций. По данным Главного управления МЧС по Московской области, площадь возгорания составляла 1600 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В подмосковных Люберцах на бывшем заводе сельхозмашин имени Ухтомского площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров, в связи с чем на место отправлены вертолеты КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ. Об этом сообщает МЧС России. «На месте работают порядка 80 специалистов и 24 единицы техники. К тушению привлечен вертолет КА-32 МАЦ», — говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров, на место ЧП также направлен вертолет Ми-26 АСЦ. По данным властей, информацию от которых передает РИА Новости, в Люберцах горит склад с декорациями. Внутри также находятся шесть баллонов с углекислотой. Ранее сообщалось, что на территории бывшего завода сельхозмашин имени Ухтомского в Люберцах Московской области вспыхнул крупный пожар. Пламя охватило склад декораций. По данным Главного управления МЧС по Московской области, площадь возгорания составляла 1600 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям