Пожар начался на складе декораций (фото из архива)
На территории бывшего завода сельхозмашин имени Ухтомского в подмосковных Люберцах горит склад декорация. Площадь пожара составляет 1600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Московской области.
«В подмосковных Люберцах пожар в производственном здании. Площадь возгорания составляет 1 600 кв. метров», — сообщает в telegram-канале ведомства.
Как передает ТАСС, тушение огня осложняется высокой горючестью материалов и сильным ветром. Возгорание началось со склада декораций. Сам завод сейчас не работает, его площади сдаются в аренду, сообщает 360.ru.
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