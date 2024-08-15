В Подмосковье горит склад на площади 1600 квадратных метров. Видео

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Пожар начался на складе декораций (фото из архива) Фото:

На территории бывшего завода сельхозмашин имени Ухтомского в подмосковных Люберцах горит склад декорация. Площадь пожара составляет 1600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

«В подмосковных Люберцах пожар в производственном здании. Площадь возгорания составляет 1 600 кв. метров», — сообщает в telegram-канале ведомства.

Как передает ТАСС, тушение огня осложняется высокой горючестью материалов и сильным ветром. Возгорание началось со склада декораций. Сам завод сейчас не работает, его площади сдаются в аренду, сообщает 360.ru.

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На территории бывшего завода сельхозмашин имени Ухтомского в подмосковных Люберцах горит склад декорация. Площадь пожара составляет 1600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Московской области. «В подмосковных Люберцах пожар в производственном здании. Площадь возгорания составляет 1 600 кв. метров», — сообщает в telegram-канале ведомства. Как передает ТАСС, тушение огня осложняется высокой горючестью материалов и сильным ветром. Возгорание началось со склада декораций. Сам завод сейчас не работает, его площади сдаются в аренду, сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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