Челябинка попросила жителей региона исполнить мечту о рыбалке. Скрин

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Чебаркуль. Челябинская область , рыбак, рыбалка, озеро, сумерки, отдых на природе, лето, природа
Женщина хочет исполнить мечту о рыбалке Фото:

Жительница Челябинска по имени Алевтина попросила исполнить ее мечту о рыбалке. Об этом она написала на сайте объявлений.

«Вoзьмите меня, пожaлуйста, кто-нибудь с собoй на pыбалку. Мeня зовут Тинa, мне 25 лeт и я никoгдa нe былa нa pыбaлке, такой, чтoбы вcтать супер рaно, поехать куда-то очeнь дaлeкo на какой-тo вeздeхoднoй машине, и нa лодке cидeть пocрeди вoдоема и pыбaчить», — пишет Алевтина на сайте «Авито» в разделе «Путешествия». Челябинка призналась, что это ее мечта. Объявление набрало более 7,5 тысяч просмотров.

В объявлении указано, что сама челябинка рыбачить и мешать рыбалке не будет. Она готова тихо сидеть в лодке, читать книги и иногда задавать профильные вопросы. Кроме того, она выразила желание приготовить вкусный завтрак. На сообщение корреспондента URA.RU челябинка не ответила.

Ранее рыбак из Челябинска выловил гигантского карпа в реке Уй. А житель Магнитогорска выловил большое количество щук на озере Чебаркуль.

Челябинка попросила взять ее на рыбалку
Челябинка попросила взять ее на рыбалку
Девушка готова сидеть тихо и не мешать
Девушка готова сидеть тихо и не мешать

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Жительница Челябинска по имени Алевтина попросила исполнить ее мечту о рыбалке. Об этом она написала на сайте объявлений. «Вoзьмите меня, пожaлуйста, кто-нибудь с собoй на pыбалку. Мeня зовут Тинa, мне 25 лeт и я никoгдa нe былa нa pыбaлке, такой, чтoбы вcтать супер рaно, поехать куда-то очeнь дaлeкo на какой-тo вeздeхoднoй машине, и нa лодке cидeть пocрeди вoдоема и pыбaчить», — пишет Алевтина на сайте «Авито» в разделе «Путешествия». Челябинка призналась, что это ее мечта. Объявление набрало более 7,5 тысяч просмотров. В объявлении указано, что сама челябинка рыбачить и мешать рыбалке не будет. Она готова тихо сидеть в лодке, читать книги и иногда задавать профильные вопросы. Кроме того, она выразила желание приготовить вкусный завтрак. На сообщение корреспондента URA.RU челябинка не ответила. Ранее рыбак из Челябинска выловил гигантского карпа в реке Уй. А житель Магнитогорска выловил большое количество щук на озере Чебаркуль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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