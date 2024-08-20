Женщина хочет исполнить мечту о рыбалке Фото: Евгений Архипов © URA.RU

Жительница Челябинска по имени Алевтина попросила исполнить ее мечту о рыбалке. Об этом она написала на сайте объявлений.

«Вoзьмите меня, пожaлуйста, кто-нибудь с собoй на pыбалку. Мeня зовут Тинa, мне 25 лeт и я никoгдa нe былa нa pыбaлке, такой, чтoбы вcтать супер рaно, поехать куда-то очeнь дaлeкo на какой-тo вeздeхoднoй машине, и нa лодке cидeть пocрeди вoдоема и pыбaчить», — пишет Алевтина на сайте «Авито» в разделе «Путешествия». Челябинка призналась, что это ее мечта. Объявление набрало более 7,5 тысяч просмотров.

В объявлении указано, что сама челябинка рыбачить и мешать рыбалке не будет. Она готова тихо сидеть в лодке, читать книги и иногда задавать профильные вопросы. Кроме того, она выразила желание приготовить вкусный завтрак. На сообщение корреспондента URA.RU челябинка не ответила.

Ранее рыбак из Челябинска выловил гигантского карпа в реке Уй. А житель Магнитогорска выловил большое количество щук на озере Чебаркуль.

Челябинка попросила взять ее на рыбалку Скрин сайта «Авито»

Девушка готова сидеть тихо и не мешать Скрин сайта «Авито»