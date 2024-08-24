В Челябинской области полсотни железнодорожников из одного депо записали в ОПГ

Пятьдесят работников депо Златоуста проходят по делу о массовых хищениях

25 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Предварительные слушания по уголовному делу начнутся в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В локомотивном депо Златоуста (Челябинская область) завершилось расследование второго громкого дела о массовом хищении дизельного топлива. В организованную преступную группу, по версии следствия, объединились 52 человека. Окончательный вердикт пока не оглашен. А вот со стороны обвиняемых прозвучали доводы, способные пошатнуть выводы силовиков. Топливо теряли тоннами Достаточное представление о сути произошедшего раскрывает заключение технологического аудита. Контрольные мероприятия провела рабочая комиссия Южно-Уральской дирекции тяги. Организация является частью Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) и отвечает за то, чтобы локомотивы исправно перемещали составы по путям, а для их обслуживания хватало людей. Также дирекция должна обеспечивать экономическую эффективность работы. Итоги проверки свидетельствуют о том, что это не всегда получается сделать. Железнодорожники с выводами следствия не согласились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «По результатам проведенного техаудита по соблюдению установленного порядка учета топливно-энергетических ресурсов, расшифровки скоростемерных лент и электронных носителей памяти установлен перерасход дизельного топлива сверх нормативного уровня. Также выявлена экономия дизельного топлива сверх нормативного уровня за поездку локомотивными бригадами эксплуатационного локомотивного депо Златоуст в период с 8 апреля 2020 года по 19 февраля 2021 года», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Проверяющие выявили множество фактов, которые, по их мнению, нарушают установленные порядки и законодательство. Всего таких случаев насчитали 102. Инциденты описаны сухим бюрократическим языком. «Локомотивной бригадой в составе машиниста тепловоза [имя] и помощника машиниста [имя] с явкой на 6 часов по московскому времени на 10 апреля 2020 года допущен перерасход дизельного топлива в количестве 535,5 кг. В пересчете на литры с учетом плотности [обеспечен перерасход] 649,09 литра при производстве хозяйственных работ в течение 11 часов 09 минут. Расход по факту составил 2919 кг, расход по норме на работу — 2383,5 кг», — резюмировали железнодорожники. В суде слушается второе уголовное дело, однако вердикт суда не вынесен даже по первому Фото: Илья Московец © URA.RU Меняются только люди и даты, но сами факты описаны идентично. Фамилий много. В фокусе внимания оказались разные смены, которые стояли в различные даты. Бригады ездили на различных тепловозах, но возвращались с пустыми баками. В ряде случаев перерасход за одну поездку превышал тонну ГСМ. Учет подвел Все фигуранты дела работают в одном локомотивном депо. Возможные преступления они совершали на железнодорожных перегонах от Златоуста до Кропачево. Разброс территории, где совершались деяния, охватил несколько муниципалитетов. В их числе есть Златоустовский округ, Катав-Ивановский и Саткинский районы, в перечень попал даже Салаватский район Башкортостана. Злоумышленники, если таковыми их сочтет суд, использовали 29 тепловозов разных серий. «Приписки в депо дизельного топлива [составили] 131,142 тысячи кг. Общая сумма — 5,288 млн рублей, без учета НДС», — отмечено в заключении аудиторов. Контроль был проведен в связи с расследованием уголовного дела. В документе нет подробностей, как могло «утекать» топливо. Зато их можно найти в аналогичном деле, о котором в пресс-службе МВД РФ сообщали в декабре 2022 года. По версии следователей, ГСМ сливали в автомобиль с цистерной, замаскированный под вахтовую машину. Предприниматель, считает следствие, принимал и продавал нефтепродукты, а выручку делили. Так ли было на самом деле, предстоит разобраться суду. В деле имеется множество ходатайств, призванных поставить под сомнение и даже опровергнуть выводы следствия. Адвокаты и их подзащитные обратили внимание на нестыковки проведенного аудита. Они типовые, но касаются несколько машинистов. «В протоколе указано, что техаудит проведет с использованием данных расшифровки скоростемерных лент и электронных носителей памяти. Причем по каждой конкретной дате был установлен факт перерасхода дизельного топлива. Вместе с тем, в материалах уголовного дела отсутствуют справки по расшифровкам лент и носителей за 23 января, 26 и 28 июня 2020 года», — обратил внимание Саткинского горсуда обвиняемый Вячеслав Лаптев. Также фигурант дела заметил, что при переезде подразделений депо в другое здание скоростемерные ленты были утеряны. Есть и другие странности. Расшифровка модуля памяти за 8 сентября 2020 года противоречит действительности. Номер поезда, который в нем указан, не соответствует номеру из маршрутного листа. Однако документ является частью доказательной базы. Сумму ущерба на ЮУЖД оценили в 5,288 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Электронный маршрутный лист не заполняется машинистом локомотива. Данные в документ вносятся автоматически при пересечении локомотивом участков пути, оборудованных специальными устройствами — „пальмами“. Информация с „пальмы“ передается и автоматически отмечается в электронном маршрутном листе. В материалах дела не имеется ни одного маршрутного листа, заполненного Лаптевым», — рассказал суду он сам. Такой документ, по мнению машиниста, можно подвергнуть сомнению. Юристы, защищающие обвиняемых, указали на отсутствие должного учета. Нет убедительных доказательств в причастности к нанесению ущерба. Каков он, никто толком не знает, отметили адвокаты. «Осудить хотят за то, что фактически неизвестно и не изучено. Ущерб нанесли работники, или на них хотят повесить бесхозяйственность? Заглушки неправильно устанавливают — они отваливаются. Когда локомотивы приходят — они без пломб, учет не налажен. В Горнозаводском крае сложные условия дороги: подъемы, спуски, повороты — все это вызывает дополнительный расход, который нормативы не учитывают. Парк локомотивов старый, многие тепловозы давно исчерпали свой ресурс, но продолжают ездить, опять же расходуя много дизтоплива», — прокомментировал URA.RU знакомый с ситуацией юрист, пожелавший публично не называть фамилии. Машинисты заявили, что во всем виноваты старые локомотивы и сложный рельеф пути Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Один из обвиняемых суда не дождался. Он ушел на СВО, долго числился пропавшим без вести. В мае 2023 года стало известно, что погиб. При этом судебные слушания даже не начались. Предварительное заседание назначено на октябрь. Впереди — третье дело. Фигуранты частично пересекаются, но в третьем их меньше, а эпизодов около 70. При подготовке материала URA.RU направило запрос для комментариев в пресс-службу ЮУЖД. Там ответили, что до вынесения приговора процесс комментировать не станут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В локомотивном депо Златоуста (Челябинская область) завершилось расследование второго громкого дела о массовом хищении дизельного топлива. В организованную преступную группу, по версии следствия, объединились 52 человека. Окончательный вердикт пока не оглашен. А вот со стороны обвиняемых прозвучали доводы, способные пошатнуть выводы силовиков. Достаточное представление о сути произошедшего раскрывает заключение технологического аудита. Контрольные мероприятия провела рабочая комиссия Южно-Уральской дирекции тяги. Организация является частью Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) и отвечает за то, чтобы локомотивы исправно перемещали составы по путям, а для их обслуживания хватало людей. Также дирекция должна обеспечивать экономическую эффективность работы. Итоги проверки свидетельствуют о том, что это не всегда получается сделать. «По результатам проведенного техаудита по соблюдению установленного порядка учета топливно-энергетических ресурсов, расшифровки скоростемерных лент и электронных носителей памяти установлен перерасход дизельного топлива сверх нормативного уровня. Также выявлена экономия дизельного топлива сверх нормативного уровня за поездку локомотивными бригадами эксплуатационного локомотивного депо Златоуст в период с 8 апреля 2020 года по 19 февраля 2021 года», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Проверяющие выявили множество фактов, которые, по их мнению, нарушают установленные порядки и законодательство. Всего таких случаев насчитали 102. Инциденты описаны сухим бюрократическим языком. «Локомотивной бригадой в составе машиниста тепловоза [имя] и помощника машиниста [имя] с явкой на 6 часов по московскому времени на 10 апреля 2020 года допущен перерасход дизельного топлива в количестве 535,5 кг. В пересчете на литры с учетом плотности [обеспечен перерасход] 649,09 литра при производстве хозяйственных работ в течение 11 часов 09 минут. Расход по факту составил 2919 кг, расход по норме на работу — 2383,5 кг», — резюмировали железнодорожники. Меняются только люди и даты, но сами факты описаны идентично. Фамилий много. В фокусе внимания оказались разные смены, которые стояли в различные даты. Бригады ездили на различных тепловозах, но возвращались с пустыми баками. В ряде случаев перерасход за одну поездку превышал тонну ГСМ. Все фигуранты дела работают в одном локомотивном депо. Возможные преступления они совершали на железнодорожных перегонах от Златоуста до Кропачево. Разброс территории, где совершались деяния, охватил несколько муниципалитетов. В их числе есть Златоустовский округ, Катав-Ивановский и Саткинский районы, в перечень попал даже Салаватский район Башкортостана. Злоумышленники, если таковыми их сочтет суд, использовали 29 тепловозов разных серий. «Приписки в депо дизельного топлива [составили] 131,142 тысячи кг. Общая сумма — 5,288 млн рублей, без учета НДС», — отмечено в заключении аудиторов. Контроль был проведен в связи с расследованием уголовного дела. В документе нет подробностей, как могло «утекать» топливо. Зато их можно найти в аналогичном деле, о котором в пресс-службе МВД РФ сообщали в декабре 2022 года. Адвокаты и их подзащитные обратили внимание на нестыковки проведенного аудита. Они типовые, но касаются несколько машинистов. «В протоколе указано, что техаудит проведет с использованием данных расшифровки скоростемерных лент и электронных носителей памяти. Причем по каждой конкретной дате был установлен факт перерасхода дизельного топлива. Вместе с тем, в материалах уголовного дела отсутствуют справки по расшифровкам лент и носителей за 23 января, 26 и 28 июня 2020 года», — обратил внимание Саткинского горсуда обвиняемый Вячеслав Лаптев. Также фигурант дела заметил, что при переезде подразделений депо в другое здание скоростемерные ленты были утеряны. Есть и другие странности. Расшифровка модуля памяти за 8 сентября 2020 года противоречит действительности. Номер поезда, который в нем указан, не соответствует номеру из маршрутного листа. Однако документ является частью доказательной базы. «Электронный маршрутный лист не заполняется машинистом локомотива. Данные в документ вносятся автоматически при пересечении локомотивом участков пути, оборудованных специальными устройствами — „пальмами“. Информация с „пальмы“ передается и автоматически отмечается в электронном маршрутном листе. В материалах дела не имеется ни одного маршрутного листа, заполненного Лаптевым», — рассказал суду он сам. «Осудить хотят за то, что фактически неизвестно и не изучено. Ущерб нанесли работники, или на них хотят повесить бесхозяйственность? Заглушки неправильно устанавливают — они отваливаются. Когда локомотивы приходят — они без пломб, учет не налажен. В Горнозаводском крае сложные условия дороги: подъемы, спуски, повороты — все это вызывает дополнительный расход, который нормативы не учитывают. Парк локомотивов старый, многие тепловозы давно исчерпали свой ресурс, но продолжают ездить, опять же расходуя много дизтоплива», — прокомментировал URA.RU знакомый с ситуацией юрист, пожелавший публично не называть фамилии. Один из обвиняемых суда не дождался. Он ушел на СВО, долго числился пропавшим без вести. В мае 2023 года стало известно, что погиб. При этом судебные слушания даже не начались. Предварительное заседание назначено на октябрь. Впереди — третье дело. Фигуранты частично пересекаются, но в третьем их меньше, а эпизодов около 70. При подготовке материала URA.RU направило запрос для комментариев в пресс-службу ЮУЖД. Там ответили, что до вынесения приговора процесс комментировать не станут.