Baza: датчанина, писавшего письмо Путину из-за отправки на Украину, освободили из зоны СВО

Baza: датчанина, судившегося с Минобороны из-за контракта, освободили
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После отправки Путину письма, уехавший на СВО датчанин смог расторгнуть контракт с Минобороны РФ
После отправки Путину письма, уехавший на СВО датчанин смог расторгнуть контракт с Минобороны РФ Фото:

Суд отменил контракт датчанина с Минобороны РФ, который тот подписал при окончании срока пребывания в стране. Отмечается, что мужчина обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи с расторжением документа. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Суд признал недействительным контракт единственного датчанина в ВС РФ с Минобороны», — сообщает telegram-канал. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. Ответ на него ожидается.

Ранее сообщалось, что гражданин Дании, проживая в России, при окончании срока пребывания в стране подписал контракт и отправился на СВО. Во время прохождения службы мужчина подал иск на Минобороны РФ с требованием расторгнуть контракт.

После того, как ему было отказано в расторжении контракта судом первой инстанции, мужчина подготовил письмо Путину, в котором рассказал о своем случае. В нем он сообщил, что приехал в Россию из Европы из-за «неправильных ценностей». Он планирует остаться в стране и открыть картинную галерею.

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Суд отменил контракт датчанина с Минобороны РФ, который тот подписал при окончании срока пребывания в стране. Отмечается, что мужчина обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи с расторжением документа. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Суд признал недействительным контракт единственного датчанина в ВС РФ с Минобороны», — сообщает telegram-канал. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. Ответ на него ожидается. Ранее сообщалось, что гражданин Дании, проживая в России, при окончании срока пребывания в стране подписал контракт и отправился на СВО. Во время прохождения службы мужчина подал иск на Минобороны РФ с требованием расторгнуть контракт. После того, как ему было отказано в расторжении контракта судом первой инстанции, мужчина подготовил письмо Путину, в котором рассказал о своем случае. В нем он сообщил, что приехал в Россию из Европы из-за «неправильных ценностей». Он планирует остаться в стране и открыть картинную галерею.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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