Baza: уехавший на СВО датчанин судится с Минобороны из-за контракта

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Датчанин с весны 2024 года судится с Минобороны РФ из-за службы в армии
Датчанин с весны 2024 года судится с Минобороны РФ из-за службы в армии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Гражданин Дании, проживая в России, при окончании срока пребывания в стране подписал контракт и отправился на СВО. Во время прохождения службы мужчина подал иск на Минобороны РФ с требованием расторгнуть контракт. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Датчанин судится с Минобороны из-за подписанного контракта: мужчина уехал из Дании в Россию, а когда у него закончился срок пребывания в РФ, подписал контракт и отправился на СВО. Теперь он очень хочет домой», — передают авторы канала. Отмечается, что продлить срок пребывания в стране вовремя мужчина не успел, а ответ на его заявление пришло, когда тот уже находился в зоне СВО. 

Весной 2024 года 33-летний датчанин подал иск в Минобороны РФ с требованием признать контракт недействительным. Мужчина утверждает, что текст документа, который он подписал, был на русском, и он не понимал, на что соглашается из-за его незнания.

Согласно информации канала, в гарнизонном военном суде он проиграл дело. В апелляции ему также было отказано. Отмечается, что мужчина — единственный датчанин в армии ВС РФ. Сейчас он надеется на реакцию со стороны посольства Дании в стране.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.

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Гражданин Дании, проживая в России, при окончании срока пребывания в стране подписал контракт и отправился на СВО. Во время прохождения службы мужчина подал иск на Минобороны РФ с требованием расторгнуть контракт. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Датчанин судится с Минобороны из-за подписанного контракта: мужчина уехал из Дании в Россию, а когда у него закончился срок пребывания в РФ, подписал контракт и отправился на СВО. Теперь он очень хочет домой», — передают авторы канала. Отмечается, что продлить срок пребывания в стране вовремя мужчина не успел, а ответ на его заявление пришло, когда тот уже находился в зоне СВО.  Весной 2024 года 33-летний датчанин подал иск в Минобороны РФ с требованием признать контракт недействительным. Мужчина утверждает, что текст документа, который он подписал, был на русском, и он не понимал, на что соглашается из-за его незнания. Согласно информации канала, в гарнизонном военном суде он проиграл дело. В апелляции ему также было отказано. Отмечается, что мужчина — единственный датчанин в армии ВС РФ. Сейчас он надеется на реакцию со стороны посольства Дании в стране. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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