Baza: уехавший на СВО датчанин судится с Минобороны из-за контракта

Гражданин Дании, проживая в России, при окончании срока пребывания в стране подписал контракт и отправился на СВО. Во время прохождения службы мужчина подал иск на Минобороны РФ с требованием расторгнуть контракт. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Датчанин судится с Минобороны из-за подписанного контракта: мужчина уехал из Дании в Россию, а когда у него закончился срок пребывания в РФ, подписал контракт и отправился на СВО. Теперь он очень хочет домой», — передают авторы канала. Отмечается, что продлить срок пребывания в стране вовремя мужчина не успел, а ответ на его заявление пришло, когда тот уже находился в зоне СВО.
Весной 2024 года 33-летний датчанин подал иск в Минобороны РФ с требованием признать контракт недействительным. Мужчина утверждает, что текст документа, который он подписал, был на русском, и он не понимал, на что соглашается из-за его незнания.
Согласно информации канала, в гарнизонном военном суде он проиграл дело. В апелляции ему также было отказано. Отмечается, что мужчина — единственный датчанин в армии ВС РФ. Сейчас он надеется на реакцию со стороны посольства Дании в стране.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
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