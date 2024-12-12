Хабаровский губернатор назвал причину доверять Superjet 100

Оснащение российскими двигателями самолетов Sukhoi Superjet 100, которые выпускают в Комсомольске-на-Амуре, обеспечило их высокую надежность. Такое мнение высказал в интервью URA.RU губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. По его мнению, несмотря на инцидент с «Суперджетом» в Турции, пассажиры со временем убедятся в безопасности отечественных воздушных судов.
«Последние случаи, инцидент в Турции, конечно, не способствует повышению доверия. Но, думаю, Международный авиационный комитет даст свое заключение. Там все очень похоже на ошибку пилота. Наши самолеты надежные (посмотрите, именно Sukhoi Superjet 100 ежедневно в режиме шаттлов курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом). Мы полностью произвели импортозамещение на этих самолетах. Пермские двигатели, которые устанавливаются на „Сухой“, безопасные и надежные.
Я убежден, если бы было по-другому, последствия были бы более печальными. На наших предприятиях много делают для повышения безопасности гражданской авиации, и надеюсь, что пассажиры это вскоре оценят по достоинству», — сказал Демешин.
Авария с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Азимут», выполнявшем рейс из Сочи в Анталью, произошла 24 ноября. Воздушное судно в момент посадки ударилось двигателем о покрытие взлетно-посадочной полосы, что привело к утечке топлива и пожару. На борту находилось 87 пассажиров и четверо членов экипажа — все они были эвакуированы по надувным трапам, пострадавших нет. Возгорание потушили в аэропорту. В Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит ПАО «Яковлев», заявили, что авария произошла из-за непредвиденного сдвига ветра, отказов систем перед посадкой не зафиксировано.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.