27 августа 2024
26 августа 2024

В Сургуте зазвучат сирены и пройдут массовые проверки школ

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Днем 28 августа в Сургуте зазвучат сирены
Днем 28 августа в Сургуте зазвучат сирены Фото:

Днем 28 августа в Сургуте пройдет тестовая проверка системы оповещения, а на следующий день — 29 августа — будут проведены массовые рейды школ. Об этом сообщила мэрия города.

«28 августа с 11:00 до 12:00 в городе Сургуте будет проведена тестовая проверка муниципальной системы оповещения населения путем запуска электросирен и доведения единого сигнала „Внимание всем!“… 29 августа будет проведена совместная работа оперативных служб и администрации города по проверке учебных заведений перед началом учебного года», — написано на сайте ведомства.

Также департамент образования Сургута начал антимонопольную экспертизу в детских садах города. Она направлена на исключение рисков по проекту постановления о субсидировании частных организация для возмещения затрат.

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Днем 28 августа в Сургуте пройдет тестовая проверка системы оповещения, а на следующий день — 29 августа — будут проведены массовые рейды школ. Об этом сообщила мэрия города. «28 августа с 11:00 до 12:00 в городе Сургуте будет проведена тестовая проверка муниципальной системы оповещения населения путем запуска электросирен и доведения единого сигнала „Внимание всем!“… 29 августа будет проведена совместная работа оперативных служб и администрации города по проверке учебных заведений перед началом учебного года», — написано на сайте ведомства. Также департамент образования Сургута начал антимонопольную экспертизу в детских садах города. Она направлена на исключение рисков по проекту постановления о субсидировании частных организация для возмещения затрат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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