В Сургуте зазвучат сирены и пройдут массовые проверки школ

Днем 28 августа в Сургуте пройдет тестовая проверка системы оповещения, а на следующий день — 29 августа — будут проведены массовые рейды школ. Об этом сообщила мэрия города.
«28 августа с 11:00 до 12:00 в городе Сургуте будет проведена тестовая проверка муниципальной системы оповещения населения путем запуска электросирен и доведения единого сигнала „Внимание всем!“… 29 августа будет проведена совместная работа оперативных служб и администрации города по проверке учебных заведений перед началом учебного года», — написано на сайте ведомства.
Также департамент образования Сургута начал антимонопольную экспертизу в детских садах города. Она направлена на исключение рисков по проекту постановления о субсидировании частных организация для возмещения затрат.
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