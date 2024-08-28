Мигранта отправили в колонию за зверское убийство друга у ТЦ в Екатеринбурге

29 августа 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к колонии Джурабоя Дададжанова, убившего знакомого в канун Нового года возле торгового центра «Гринвич». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали два миллиона рублей в пользу погибшего. Приговор пока не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве. В прениях прокурор просил отправить осужденного в тюрьму на девять лет. Дададжанов свою вину не признал. По версии следствия, Дададжанов встретился у ТЦ со знакомым 31 декабря 2023 года, чтобы обсудить разногласия. Но между ними вспыхнул конфликт. Тогда он выхватил нож и нанес два удара оппоненту. Тот скончался в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к колонии Джурабоя Дададжанова, убившего знакомого в канун Нового года возле торгового центра «Гринвич». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали два миллиона рублей в пользу погибшего. Приговор пока не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве. В прениях прокурор просил отправить осужденного в тюрьму на девять лет. Дададжанов свою вину не признал. По версии следствия, Дададжанов встретился у ТЦ со знакомым 31 декабря 2023 года, чтобы обсудить разногласия. Но между ними вспыхнул конфликт. Тогда он выхватил нож и нанес два удара оппоненту. Тот скончался в больнице.