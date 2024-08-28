28 августа 2024

Мигранта отправили в колонию за зверское убийство друга у ТЦ в Екатеринбурге

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к колонии Джурабоя Дададжанова, убившего знакомого в канун Нового года возле торгового центра «Гринвич». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали два миллиона рублей в пользу погибшего. Приговор пока не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве.

В прениях прокурор просил отправить осужденного в тюрьму на девять лет. Дададжанов свою вину не признал.

По версии следствия, Дададжанов встретился у ТЦ со знакомым 31 декабря 2023 года, чтобы обсудить разногласия. Но между ними вспыхнул конфликт. Тогда он выхватил нож и нанес два удара оппоненту. Тот скончался в больнице.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к колонии Джурабоя Дададжанова, убившего знакомого в канун Нового года возле торгового центра «Гринвич». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали два миллиона рублей в пользу погибшего. Приговор пока не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве. В прениях прокурор просил отправить осужденного в тюрьму на девять лет. Дададжанов свою вину не признал. По версии следствия, Дададжанов встретился у ТЦ со знакомым 31 декабря 2023 года, чтобы обсудить разногласия. Но между ними вспыхнул конфликт. Тогда он выхватил нож и нанес два удара оппоненту. Тот скончался в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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