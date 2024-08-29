Мужчина выиграл, купив билет на четыре тиража
Житель Челябинской области выиграл 9,3 млн рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«В Челябинской области участник забрал 9 млн 330 тысяч 090 рублей, купив в „Рапидо“ билет на четыре тиража. Думаем, улыбка до сих пор не сходит с лица победителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
Личность счастливчика пока не уточняется. Сейчас его ждут в лотерейном центре в Москве для выручения выигрыша.
Мужчина выиграл 9,3 млн рублей в лотерею
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