Челябинец выиграл почти 10 млн рублей в лотерею. Фото

29 августа 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Мужчина выиграл, купив билет на четыре тиража Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинской области выиграл 9,3 млн рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «В Челябинской области участник забрал 9 млн 330 тысяч 090 рублей, купив в „Рапидо“ билет на четыре тиража. Думаем, улыбка до сих пор не сходит с лица победителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Личность счастливчика пока не уточняется. Сейчас его ждут в лотерейном центре в Москве для выручения выигрыша. Мужчина выиграл 9,3 млн рублей в лотерею Пресс-служба «Столото» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинской области выиграл 9,3 млн рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «В Челябинской области участник забрал 9 млн 330 тысяч 090 рублей, купив в „Рапидо“ билет на четыре тиража. Думаем, улыбка до сих пор не сходит с лица победителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Личность счастливчика пока не уточняется. Сейчас его ждут в лотерейном центре в Москве для выручения выигрыша.