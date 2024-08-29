Челябинец выиграл почти 10 млн рублей в лотерею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
Мужчина выиграл, купив билет на четыре тиража Фото:

Житель Челябинской области выиграл 9,3 млн рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«В Челябинской области участник забрал 9 млн 330 тысяч 090 рублей, купив в „Рапидо“ билет на четыре тиража. Думаем, улыбка до сих пор не сходит с лица победителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Личность счастливчика пока не уточняется. Сейчас его ждут в лотерейном центре в Москве для выручения выигрыша.

Мужчина выиграл 9,3 млн рублей в лотерею
Мужчина выиграл 9,3 млн рублей в лотерею
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Челябинской области выиграл 9,3 млн рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «В Челябинской области участник забрал 9 млн 330 тысяч 090 рублей, купив в „Рапидо“ билет на четыре тиража. Думаем, улыбка до сих пор не сходит с лица победителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Личность счастливчика пока не уточняется. Сейчас его ждут в лотерейном центре в Москве для выручения выигрыша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...