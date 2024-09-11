В Кремле ответили на слухи об иранских ракетах для российской армии

Песков опроверг заявление Блинкена о поставках России ракет из Ирана

11 сентября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что информация о поставках Ирана ракет для РФ не имеет под собой оснований Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о будущем использовании Россией ракет иранского производства не имеет никаких оснований. Страна обладает полным набором средств для выполнения боевых задач, информация о поставках вооружения — ложная. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы слышим много рассуждений о поставках каких-то вооружений России. Они все не имеют никаких оснований», — отметил Песков в ходе общения с журналистами. В Кремле подчеркнули, что РФ развивает отношения с различными государствами и сотрудничает в разных областях, намереваясь продолжать это сотрудничество. Также Дмитрий Песков добавил, что ВС России обладают полным арсеналом необходимых средств для выполнения своих задач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о будущем использовании Россией ракет иранского производства не имеет никаких оснований. Страна обладает полным набором средств для выполнения боевых задач, информация о поставках вооружения — ложная. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы слышим много рассуждений о поставках каких-то вооружений России. Они все не имеют никаких оснований», — отметил Песков в ходе общения с журналистами. В Кремле подчеркнули, что РФ развивает отношения с различными государствами и сотрудничает в разных областях, намереваясь продолжать это сотрудничество. Также Дмитрий Песков добавил, что ВС России обладают полным арсеналом необходимых средств для выполнения своих задач.