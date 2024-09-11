В Кремле ответили на слухи об иранских ракетах для российской армии

Песков опроверг заявление Блинкена о поставках России ракет из Ирана
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что информация о поставках Ирана ракет для РФ не имеет под собой оснований Фото:

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о будущем использовании Россией ракет иранского производства не имеет никаких оснований. Страна обладает полным набором средств для выполнения боевых задач, информация о поставках вооружения — ложная. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы слышим много рассуждений о поставках каких-то вооружений России. Они все не имеют никаких оснований», — отметил Песков в ходе общения с журналистами. В Кремле подчеркнули, что РФ развивает отношения с различными государствами и сотрудничает в разных областях, намереваясь продолжать это сотрудничество. Также Дмитрий Песков добавил, что ВС России обладают полным арсеналом необходимых средств для выполнения своих задач.

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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о будущем использовании Россией ракет иранского производства не имеет никаких оснований. Страна обладает полным набором средств для выполнения боевых задач, информация о поставках вооружения — ложная. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы слышим много рассуждений о поставках каких-то вооружений России. Они все не имеют никаких оснований», — отметил Песков в ходе общения с журналистами. В Кремле подчеркнули, что РФ развивает отношения с различными государствами и сотрудничает в разных областях, намереваясь продолжать это сотрудничество. Также Дмитрий Песков добавил, что ВС России обладают полным арсеналом необходимых средств для выполнения своих задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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