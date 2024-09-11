В Кремле ответили на слухи об иранских ракетах для российской армии

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о будущем использовании Россией ракет иранского производства не имеет никаких оснований. Страна обладает полным набором средств для выполнения боевых задач, информация о поставках вооружения — ложная. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Мы слышим много рассуждений о поставках каких-то вооружений России. Они все не имеют никаких оснований», — отметил Песков в ходе общения с журналистами. В Кремле подчеркнули, что РФ развивает отношения с различными государствами и сотрудничает в разных областях, намереваясь продолжать это сотрудничество. Также Дмитрий Песков добавил, что ВС России обладают полным арсеналом необходимых средств для выполнения своих задач.
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