Сексолог раскрыла, почему Оксану Самойлову постоянно тянет к откровенным нарядам

Психолог Перелыгина: Самойлова одевается откровенно из-за неуверенности
Сексолог объяснила откровенные наряды Самойловой неуверенностью в себе
Появление бизнесвумен Оксаны Самойловой в прозрачном корсете на Неделе моды в Париже прокомментировала сексолог Елена Перелыгина. В беседе эксперт объяснила выбор откровенного наряда многодетной матери.

«На мой взгляд, несмотря на красоту, Оксана не уверена в себе. У нее большие сомнения, что в конкурентной среде она всегда в выигрыше. Откровенные наряды говорят о том, что женщина хочет максимально привлечь к себе мужское внимание», — заявила Перелыгина для «Абзаца».

Эксперт добавила, что таким поведением женщины часто добиваются обратного эффекта. По мнению психолога, демонстрация откровенных нарядов может свидетельствовать о страхе перед взрослением.

Подписчики Самойловой регулярно комментируют ее откровенные фотографии в соцсетях, призывая блогершу одеваться скромнее. Супруга рэпера Джигана известна своими смелыми образами как на красных дорожках, так и во время отдыха на пляже.

Ранее муж Оксаны — Джиган изъявил желание представлять Россию на «Интервидении-2026». Артист показал свою готовность после аналогичного заявления от Ольги Бузовой.

