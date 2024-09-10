В Челябинске утвердили итоги выборов в гордуму

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Новый день, выборы. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование
Выборы в гордуму Челябинска проводились одновременно с губернаторскими 7 и 8 сентября Фото:

ТИК Ленинского района Челябинска, отвечающая за выборы в гордуму, 10 сентября утвердила итоги голосования по партийным спискам. Об это URA.RU сообщили в комиссии.

«Итоги подведены. Мандаты по единому избирательному округу распределены между партиями», — сообщила председатель комиссии Ирина Деева.

По единому избирательному округу распределялось 12 мандатов депутатов гордумы Челябинска. Восемь из них достанутся «Единой России», по одному — «Справедливой России», «Новым людям», КПРФ и ЛДПР. В течение пяти дней партии должны принести документы тех людей, кто станет депутатами.

Помимо 12 депутатов по партийным спискам на выборах выбирали 25 депутатов по одномандатным округам. В 23 из них победили единороссы, в двух — эсеры. Таким образом, в новом составе гордумы будет 31 представитель ЕР, три эсера, и по одному представителю КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».

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ТИК Ленинского района Челябинска, отвечающая за выборы в гордуму, 10 сентября утвердила итоги голосования по партийным спискам. Об это URA.RU сообщили в комиссии. «Итоги подведены. Мандаты по единому избирательному округу распределены между партиями», — сообщила председатель комиссии Ирина Деева. По единому избирательному округу распределялось 12 мандатов депутатов гордумы Челябинска. Восемь из них достанутся «Единой России», по одному — «Справедливой России», «Новым людям», КПРФ и ЛДПР. В течение пяти дней партии должны принести документы тех людей, кто станет депутатами. Помимо 12 депутатов по партийным спискам на выборах выбирали 25 депутатов по одномандатным округам. В 23 из них победили единороссы, в двух — эсеры. Таким образом, в новом составе гордумы будет 31 представитель ЕР, три эсера, и по одному представителю КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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