В Челябинске утвердили итоги выборов в гордуму

10 сентября 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Выборы в гордуму Челябинска проводились одновременно с губернаторскими 7 и 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ТИК Ленинского района Челябинска, отвечающая за выборы в гордуму, 10 сентября утвердила итоги голосования по партийным спискам. Об это URA.RU сообщили в комиссии. «Итоги подведены. Мандаты по единому избирательному округу распределены между партиями», — сообщила председатель комиссии Ирина Деева. По единому избирательному округу распределялось 12 мандатов депутатов гордумы Челябинска. Восемь из них достанутся «Единой России», по одному — «Справедливой России», «Новым людям», КПРФ и ЛДПР. В течение пяти дней партии должны принести документы тех людей, кто станет депутатами. Помимо 12 депутатов по партийным спискам на выборах выбирали 25 депутатов по одномандатным округам. В 23 из них победили единороссы, в двух — эсеры. Таким образом, в новом составе гордумы будет 31 представитель ЕР, три эсера, и по одному представителю КПРФ, ЛДПР и «Новых людей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ТИК Ленинского района Челябинска, отвечающая за выборы в гордуму, 10 сентября утвердила итоги голосования по партийным спискам. Об это URA.RU сообщили в комиссии. «Итоги подведены. Мандаты по единому избирательному округу распределены между партиями», — сообщила председатель комиссии Ирина Деева. По единому избирательному округу распределялось 12 мандатов депутатов гордумы Челябинска. Восемь из них достанутся «Единой России», по одному — «Справедливой России», «Новым людям», КПРФ и ЛДПР. В течение пяти дней партии должны принести документы тех людей, кто станет депутатами. Помимо 12 депутатов по партийным спискам на выборах выбирали 25 депутатов по одномандатным округам. В 23 из них победили единороссы, в двух — эсеры. Таким образом, в новом составе гордумы будет 31 представитель ЕР, три эсера, и по одному представителю КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».