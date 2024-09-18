Боец СВО из Дагестана потратил шесть миллионов на ночные клубы в Москве

Участник спецоперации на Украине из Дагестана, заключивший контракт с Минобороны РФ, заработал шесть миллионов рублей и потратил все деньги на посещение московских ночных клубов. Об этом пишут в соцсетях.
«Дагестанец заработал шесть миллионов рублей на СВО и потратил их на московские клубы и гулянки с девушками», — передает «Лента.ру», со ссылкой на новостной дагестанский telegram-канал. Отмечается, что российский военный потратил миллионы за несколько месяцев.
Недавно сообщалось о жительнице Пермского края, которая, наоборот, отдала свою последнюю корову, чтобы отправить вырученные за нее деньги российскому фронту. Об этом рассказывали корреспонденту URA.RU.
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Участник спецоперации на Украине из Дагестана, заключивший контракт с Минобороны РФ, заработал шесть миллионов рублей и потратил все деньги на посещение московских ночных клубов. Об этом пишут в соцсетях. «Дагестанец заработал шесть миллионов рублей на СВО и потратил их на московские клубы и гулянки с девушками», — передает «Лента.ру», со ссылкой на новостной дагестанский telegram-канал. Отмечается, что российский военный потратил миллионы за несколько месяцев. Недавно сообщалось о жительнице Пермского края, которая, наоборот, отдала свою последнюю корову, чтобы отправить вырученные за нее деньги российскому фронту. Об этом рассказывали корреспонденту URA.RU.