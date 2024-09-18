В Харьковской области зафиксировали случаи смерти от голода

18 сентября 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Пожилые жители Харьковской области жалуются на недостаток продуктов и лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области было зафиксировано шесть летальных исходов вследствие голодания и дефицита лекарств. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк. «На приграничных территориях Харьковской области нами фиксируются уже более двух десятков случаев дистрофии, а также шесть летальных исходов вследствие голодания и дефицита лекарств», — сказал Лисняк. Его слова приводит ТАСС. Лисняк утверждает, что жители региона находились более двух месяцев на грани жизни и смерти, так как не могли получить необходимые продукты и лекарственные препараты из-за остановки работы транспортных путей. В том числе прекратилась подача газа, воды и электричества. По словам замглавы ВГА, основная доля пострадавших — это пожилые люди, которые не имеют возможности сами позаботиться о себе. Он также упрекнул в бездействии представителей местной администрации, которые игнорируют жалобы от граждан, вынуждая их самостоятельно эвакуироваться. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов спрогнозировал сложную зиму для более миллиона жителей. По его словам, обслуживающие город электростанции повреждены и не работают. По данным газеты Welt, такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе и массовому бегству миллионов жителей из региона, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области было зафиксировано шесть летальных исходов вследствие голодания и дефицита лекарств. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк. «На приграничных территориях Харьковской области нами фиксируются уже более двух десятков случаев дистрофии, а также шесть летальных исходов вследствие голодания и дефицита лекарств», — сказал Лисняк. Его слова приводит ТАСС. Лисняк утверждает, что жители региона находились более двух месяцев на грани жизни и смерти, так как не могли получить необходимые продукты и лекарственные препараты из-за остановки работы транспортных путей. В том числе прекратилась подача газа, воды и электричества. По словам замглавы ВГА, основная доля пострадавших — это пожилые люди, которые не имеют возможности сами позаботиться о себе. Он также упрекнул в бездействии представителей местной администрации, которые игнорируют жалобы от граждан, вынуждая их самостоятельно эвакуироваться. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов спрогнозировал сложную зиму для более миллиона жителей. По его словам, обслуживающие город электростанции повреждены и не работают. По данным газеты Welt, такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе и массовому бегству миллионов жителей из региона, передает RT.