19 сентября 2024

Средняя зарплата в ХМАО выросла почти до 120 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего югорчанам платили в марте и июне
Больше всего югорчанам платили в марте и июне Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата выросла почти до 120 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат за первые шесть месяцев 2024 года.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций в январе-июне 2024 года составила 119 716 рублей или 108,1% в реальном исчислении к январю-июню 2023 года», — сообщила URA.RU служба статистики. Самую высокую зарплату работодатели платили югорчанам в марте и июне, когда средние суммы превысили 130 тысяч.

Меньше всего сотрудники получали в начале года. Тогда в среднем югорчане могли рассчитывать примерно на 103 тысячи рублей. Уровень безработицы при этом в середине лета по ХМАО оказался самым низким с начала года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО с начала года самые высокие зарплаты работодатели предлагают директорам в различных подразделениях и сварщикам. Специалистам готовы платить от 170 до 200 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата выросла почти до 120 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат за первые шесть месяцев 2024 года. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций в январе-июне 2024 года составила 119 716 рублей или 108,1% в реальном исчислении к январю-июню 2023 года», — сообщила URA.RU служба статистики. Самую высокую зарплату работодатели платили югорчанам в марте и июне, когда средние суммы превысили 130 тысяч. Меньше всего сотрудники получали в начале года. Тогда в среднем югорчане могли рассчитывать примерно на 103 тысячи рублей. Уровень безработицы при этом в середине лета по ХМАО оказался самым низким с начала года. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО с начала года самые высокие зарплаты работодатели предлагают директорам в различных подразделениях и сварщикам. Специалистам готовы платить от 170 до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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