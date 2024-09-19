Средняя зарплата в ХМАО выросла почти до 120 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата выросла почти до 120 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат за первые шесть месяцев 2024 года.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций в январе-июне 2024 года составила 119 716 рублей или 108,1% в реальном исчислении к январю-июню 2023 года», — сообщила URA.RU служба статистики. Самую высокую зарплату работодатели платили югорчанам в марте и июне, когда средние суммы превысили 130 тысяч.
Меньше всего сотрудники получали в начале года. Тогда в среднем югорчане могли рассчитывать примерно на 103 тысячи рублей. Уровень безработицы при этом в середине лета по ХМАО оказался самым низким с начала года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО с начала года самые высокие зарплаты работодатели предлагают директорам в различных подразделениях и сварщикам. Специалистам готовы платить от 170 до 200 тысяч рублей.
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