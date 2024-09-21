Убитые и пропавшие без вести: как выглядит Бейрут после авиаударов ЦАХАЛ. Фоторепортаж

Минздрав Ливана: при ударе Израиля по Бейруту погибли 37 человек
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Армия Израиля 20 сентября нанесла удар по Бейруту Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В ответ на ракетные обстрелы со стороны шиитской организации «Хезболла», Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту 20 сентября. Это привело к серьезным разрушениям нескольких многоэтажных зданий. Сразу же после атаки были начаты спасательные работы с целью обнаружения выживших под развалинами. Как выглядит Бейрут после ударов — в материале URA.RU.

В результате израильского удара по Бейруту, по данным Министерства здравоохранения Ливана, погибли 37 человек, 68 получили ранения, а 23 человека пропали без вести. Кроме того, среди погибших оказались высокопоставленный член «Хезболлы» и приблизительно 20 командиров из элитного подразделения «Радван». В настоящее время продолжается разбор завалов и поиск пропавших.

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В ответ на ракетные обстрелы со стороны шиитской организации «Хезболла», Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту 20 сентября. Это привело к серьезным разрушениям нескольких многоэтажных зданий. Сразу же после атаки были начаты спасательные работы с целью обнаружения выживших под развалинами. Как выглядит Бейрут после ударов — в материале URA.RU. В результате израильского удара по Бейруту, по данным Министерства здравоохранения Ливана, погибли 37 человек, 68 получили ранения, а 23 человека пропали без вести. Кроме того, среди погибших оказались высокопоставленный член «Хезболлы» и приблизительно 20 командиров из элитного подразделения «Радван». В настоящее время продолжается разбор завалов и поиск пропавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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