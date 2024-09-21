Минздрав Ливана: при ударе Израиля по Бейруту погибли 37 человек

Армия Израиля 20 сентября нанесла удар по Бейруту Фото: EPA/TASS

новость из сюжета Война на Ближнем Востоке

В ответ на ракетные обстрелы со стороны шиитской организации «Хезболла», Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту 20 сентября. Это привело к серьезным разрушениям нескольких многоэтажных зданий. Сразу же после атаки были начаты спасательные работы с целью обнаружения выживших под развалинами. Как выглядит Бейрут после ударов — в материале URA.RU.



В результате израильского удара по Бейруту, по данным Министерства здравоохранения Ливана, погибли 37 человек, 68 получили ранения, а 23 человека пропали без вести. Кроме того, среди погибших оказались высокопоставленный член «Хезболлы» и приблизительно 20 командиров из элитного подразделения «Радван». В настоящее время продолжается разбор завалов и поиск пропавших.