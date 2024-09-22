Макрон задумывался о мире с Россией, невзирая на мнения ЕС и НАТО

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Макрон предложил пересмотреть отношения Европы и России, он считает, что стоит задуматься о "мире"
Макрон предложил пересмотреть отношения Европы и России, он считает, что стоит задуматься о "мире" Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость переосмысления отношений между Европой и Россией. Об этом он заявил на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов.

«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом [европейском] континенте», — заявил Макрон. Он отметил, что стоит учесть, что Европа не ограничивается одними лишь Евросоюзом и НАТО. Трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Макрон также подчеркнул, что текущие геополитические и экономические вызовы требуют нового подхода к международным отношениям в Европе. Он призвал к диалогу и сотрудничеству, которые могут способствовать стабильности и процветанию на континенте.

Несмотря на то, что РФ никак не провоцирует Запад, конфликт РФ и Европы все же назревает. По словам вице-премьера Сербии Александра Вулина, Россию намереваются оставить без каких бы то ни было союзников на Западе.

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Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость переосмысления отношений между Европой и Россией. Об этом он заявил на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов. «Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом [европейском] континенте», — заявил Макрон. Он отметил, что стоит учесть, что Европа не ограничивается одними лишь Евросоюзом и НАТО. Трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Макрон также подчеркнул, что текущие геополитические и экономические вызовы требуют нового подхода к международным отношениям в Европе. Он призвал к диалогу и сотрудничеству, которые могут способствовать стабильности и процветанию на континенте. Несмотря на то, что РФ никак не провоцирует Запад, конфликт РФ и Европы все же назревает. По словам вице-премьера Сербии Александра Вулина, Россию намереваются оставить без каких бы то ни было союзников на Западе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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