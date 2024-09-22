Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость переосмысления отношений между Европой и Россией. Об этом он заявил на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов.
«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом [европейском] континенте», — заявил Макрон. Он отметил, что стоит учесть, что Европа не ограничивается одними лишь Евросоюзом и НАТО. Трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Макрон также подчеркнул, что текущие геополитические и экономические вызовы требуют нового подхода к международным отношениям в Европе. Он призвал к диалогу и сотрудничеству, которые могут способствовать стабильности и процветанию на континенте.
Несмотря на то, что РФ никак не провоцирует Запад, конфликт РФ и Европы все же назревает. По словам вице-премьера Сербии Александра Вулина, Россию намереваются оставить без каких бы то ни было союзников на Западе.
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