На Свердловскую область надвигается штормовой ветер

Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду
В Свердловской области 24 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Ближайшие сутки в регионе сохранится непогода. 24 сентября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду», — следует из сообщения.
Спасатели просят жителей области по возможности остаться дома, не парковать автомобили возле деревьев, избегать нахождения рядом с линиями электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!