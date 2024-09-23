На Свердловскую область надвигается штормовой ветер

23 сентября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 24 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Ближайшие сутки в регионе сохранится непогода. 24 сентября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду», — следует из сообщения. Спасатели просят жителей области по возможности остаться дома, не парковать автомобили возле деревьев, избегать нахождения рядом с линиями электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 24 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Ближайшие сутки в регионе сохранится непогода. 24 сентября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду», — следует из сообщения. Спасатели просят жителей области по возможности остаться дома, не парковать автомобили возле деревьев, избегать нахождения рядом с линиями электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».