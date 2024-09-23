На Свердловскую область надвигается штормовой ветер

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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 24 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Ближайшие сутки в регионе сохранится непогода. 24 сентября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду», — следует из сообщения.

Спасатели просят жителей области по возможности остаться дома, не парковать автомобили возле деревьев, избегать нахождения рядом с линиями электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

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В Свердловской области 24 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Ближайшие сутки в регионе сохранится непогода. 24 сентября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду», — следует из сообщения. Спасатели просят жителей области по возможности остаться дома, не парковать автомобили возле деревьев, избегать нахождения рядом с линиями электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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