Детям в РФ перестанут продавать зажигалки и баллоны для заправки

Госдума РФ на заседании 26 сентября рассмотрит новый законопроект, направленный на борьбу со сниффингом среди несовершеннолетних. Документ предусматривает запрет на продажу лицам младше 18 лет зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров.
«Законопроект, внесенный в Госдуму 27 июня, предусматривает поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка и ст. 41 закона об образовании», — сообщают «Ведомости», ссылаясь на решение правкомиссии по законопроектной деятельности. Правительство РФ уже выразило поддержку данной инициативе.
Согласно тексту законопроекта, продажа газосодержащих товаров несовершеннолетним будет запрещена, включая дистанционные продажи. Методы проверки возраста покупателей при онлайн-продажах установит правительство. В случаях прямых продаж продавцы обязаны будут требовать предъявления документа, подтверждающего возраст покупателя.
С марта 2024 года в РФ ввели запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Продавцы обязаны будут отказывать в продаже таких напитков при наличии сомнений в возрасте покупателя без предъявления документа, подтверждающего возраст.
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