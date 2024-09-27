СК по Дагестану возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по факту взрыва автозаправки в Карабудахкентском районе республики. Дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
«СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отмечается в telegram-канале ведомства. В настоящий момент ведется расследование по факту взрыва.
Ранее СМИ назвали одну из причин ЧП на АЗС — взрыв газового баллона. В настоящий момент известно о пяти погибших от взрыва, включая ребенка. Глава региона Сергей Меликов выехал на место происшествия и усилил работу медиков. URA.RU проводит онлайн-трансляцию с ЧП.
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