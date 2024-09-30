В Сысерти, которую называют «уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают бенгальскую кошку с приданым — частным домом в коттеджном поселке. Обойдется такой комплект в 13,6 миллионов рублей. Причиной продажи питомца стало то, что питомец отказывается жить где-либо еще. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Продается молодая активная бенгальская кошка с приданым. Переезжать жить в другой дом или квартиру отказывается. Считает себя полноправной хозяйкой, держит всех в страхе, включая собаку-алабая. В качестве приданого — частный одноэтажный дом 160 квадратных метров для круглогодичного проживания в закрытом коттеджном поселке „Первомайский Парк“ Сысертского района», — говорится в объявлении.
По словам продавца, кошка активная, и ей почти год. Она родилась 16 ноября прошлого года. Животному поставили все необходимые прививки, но пока не стерилизовали. Питомец любит «понежиться на солнышке, погонять мячик или любимую мышку», — уточняется в описании. Сам дом имеет три комнаты, одна из них — мастер-спальня с собственным санузлом, большая кухня-гостиная со вторым светом. Также есть второй туалет, котельная и кладовая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!