На «Уральской Рублевке» продают элитную кошку с частным домом за 13,6 млн рублей. Фото

01 октября 2024 в 05:21 Размер текста - 17 +

К кошке прилагается одноэтажный дом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сысерти, которую называют «уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают бенгальскую кошку с приданым — частным домом в коттеджном поселке. Обойдется такой комплект в 13,6 миллионов рублей. Причиной продажи питомца стало то, что питомец отказывается жить где-либо еще. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается молодая активная бенгальская кошка с приданым. Переезжать жить в другой дом или квартиру отказывается. Считает себя полноправной хозяйкой, держит всех в страхе, включая собаку-алабая. В качестве приданого — частный одноэтажный дом 160 квадратных метров для круглогодичного проживания в закрытом коттеджном поселке „Первомайский Парк“ Сысертского района», — говорится в объявлении. По словам продавца, кошка активная, и ей почти год. Она родилась 16 ноября прошлого года. Животному поставили все необходимые прививки, но пока не стерилизовали. Питомец любит «понежиться на солнышке, погонять мячик или любимую мышку», — уточняется в описании. Сам дом имеет три комнаты, одна из них — мастер-спальня с собственным санузлом, большая кухня-гостиная со вторым светом. Также есть второй туалет, котельная и кладовая. сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сысерти, которую называют «уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают бенгальскую кошку с приданым — частным домом в коттеджном поселке. Обойдется такой комплект в 13,6 миллионов рублей. Причиной продажи питомца стало то, что питомец отказывается жить где-либо еще. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается молодая активная бенгальская кошка с приданым. Переезжать жить в другой дом или квартиру отказывается. Считает себя полноправной хозяйкой, держит всех в страхе, включая собаку-алабая. В качестве приданого — частный одноэтажный дом 160 квадратных метров для круглогодичного проживания в закрытом коттеджном поселке „Первомайский Парк“ Сысертского района», — говорится в объявлении. По словам продавца, кошка активная, и ей почти год. Она родилась 16 ноября прошлого года. Животному поставили все необходимые прививки, но пока не стерилизовали. Питомец любит «понежиться на солнышке, погонять мячик или любимую мышку», — уточняется в описании. Сам дом имеет три комнаты, одна из них — мастер-спальня с собственным санузлом, большая кухня-гостиная со вторым светом. Также есть второй туалет, котельная и кладовая.