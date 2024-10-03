Челябинский актер Робак мог оказаться на тусовке Diddy, обвиняемого в изнасилованиях и торговле людьми

Уроженец Златоуста Челябинской области актер Александр Робак мог оказаться на вечеринке американского рэпера P. Diddy (реальное имя — Шон Комбс), обвиняемого в изнасилованиях несовершеннолетних и торговле людьми. Как артист заявлял ранее, в 2006 году он вместе с командой спас тонущего рэпера, и американец решил отблагодарить их приглашением на тусовку, однако Робак отказался.
«Закончилась история тем, что они (прим. URA.RU — Комбс и его семья) нас пригласили к себе на вечеринку. Но они уехали в наших полотенцах и простынях, и на следующий день передали их в черном пакете такими же мокрыми. Это было невероятно и настолько обидело нашего капитана. Так как нам еще пять дней предстояло находиться на этой яхте, мы решили его не обижать», — рассказал Робак в одном из выпусков шоу «Вечерний Ургант» 2020 года. На вечеринку актер так и не поехал.
Актер уточнил, что инцидент произошел в 2006 году. Тогда он с коллегами отдыхал в Сен-Тропе после съемок фильма «Ненасытные». В одну из ночей Робак вышел покурить на корму яхты и услышал крики о помощи, пробивающиеся через шум моря. Он увидел людей в тонущей лодке, которые махали актеру руками. Робак разбудил капитана яхты, судно утопающих пришвартовали и к ним вышли промокшие Пи Дидди со своей семьей и друзьями.
«В судне было слишком много людей, и его жена шпилькой пробила резинопластик. От того, что волны сильно болтали, лодка начала тонуть», — рассказал Робак.
Дидди был арестован в 2023 году после иска бывшей девушки Кэсси Вентура, в котором она обвиняла его в насилии и угрозах. Это послужило толчком расследования, по результатам которого его обвиняют в нескольких преступлениях. Среди них шантаж, вымогательство, торговля людьми и изнасилование. В 00-х Пи Дидди устраивал для звезд «белые вечеринки». С наступлением ночи гости переходили к дерзким развлечениям, среди которых упоминаются и публичные оргии.
Вокруг Комбса строятся теории заговора, включая убийство рэпера Тупака, изнасилование певца Джастина Бибера и помощи Барака Обаме. О том, в каких грехах обвиняют скандального рэпера рассказывало URA.RU.
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