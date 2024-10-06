В Саратове мужчина зарезал сотрудницу салона сотовой связи

06 октября 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Неизвестный убил сотрудницу сотой связи в Саратове Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Саратове мужчина с ножом напал на сотрудницу салона сотовой связи, в результате чего девушка скончалась. Нападавший скрылся с места происшествия. «Неизвестный зарезал сотрудницу салона сотовой связи на проспекте Строителей, 38. Девушка 1997 года рождения скончалась на месте. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления», — пишет telegram-канал «ЧП Саратов». По словам очевидцев, неизвестный мужчина напал на сотрудницу салона и нанес ей ножевые ранения. На место происшествия незамедлительно прибыли полиция, следственная группа и скорая помощь. Врачи констатировали смерть 27-летней жительницы города. В настоящее время СК проводит проверку, ведется поиск подозреваемого в совершении преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саратове мужчина с ножом напал на сотрудницу салона сотовой связи, в результате чего девушка скончалась. Нападавший скрылся с места происшествия. «Неизвестный зарезал сотрудницу салона сотовой связи на проспекте Строителей, 38. Девушка 1997 года рождения скончалась на месте. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления», — пишет telegram-канал «ЧП Саратов». По словам очевидцев, неизвестный мужчина напал на сотрудницу салона и нанес ей ножевые ранения. На место происшествия незамедлительно прибыли полиция, следственная группа и скорая помощь. Врачи констатировали смерть 27-летней жительницы города. В настоящее время СК проводит проверку, ведется поиск подозреваемого в совершении преступления.