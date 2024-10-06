В Саратове мужчина зарезал сотрудницу салона сотовой связи

В Саратове мужчина с ножом напал на сотрудницу салона сотовой связи, в результате чего девушка скончалась. Нападавший скрылся с места происшествия.
«Неизвестный зарезал сотрудницу салона сотовой связи на проспекте Строителей, 38. Девушка 1997 года рождения скончалась на месте. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления», — пишет telegram-канал «ЧП Саратов».
По словам очевидцев, неизвестный мужчина напал на сотрудницу салона и нанес ей ножевые ранения. На место происшествия незамедлительно прибыли полиция, следственная группа и скорая помощь. Врачи констатировали смерть 27-летней жительницы города. В настоящее время СК проводит проверку, ведется поиск подозреваемого в совершении преступления.
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