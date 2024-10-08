Из Пермского края пытались вывезти опасные деревья

Специалисты Россельхознадзора пресекли попытку вывоза зараженных пиломатериалов из Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Досмотр пиломатериалов хвойных пород проводился в Карагайском районе 30 сентября. При попытке вывоза 105 кубометров обнаружено, что древесина была заражена карантинным вредителем Monochamus или черный сосновый усач», — уточнили в ведомстве.
Предпринимателю выдано предостережение. Он обязан обеззаразить пиломатериалы и потом сможет вывезти их из региона. С начала года в Россельхознадзоре выявили 3,829 кубометров зараженной древесины.
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