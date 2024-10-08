08 октября 2024

Из Пермского края пытались вывезти опасные деревья

© Служба новостей «URA.RU»
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Древесина была заражена вредителем
Древесина была заражена вредителем Фото:

Специалисты Россельхознадзора пресекли попытку вывоза зараженных пиломатериалов из Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Досмотр пиломатериалов хвойных пород проводился в Карагайском районе 30 сентября. При попытке вывоза 105 кубометров обнаружено, что древесина была заражена карантинным вредителем Monochamus или черный сосновый усач», — уточнили в ведомстве.

Предпринимателю выдано предостережение. Он обязан обеззаразить пиломатериалы и потом сможет вывезти их из региона. С начала года в Россельхознадзоре выявили 3,829 кубометров зараженной древесины.

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Специалисты Россельхознадзора пресекли попытку вывоза зараженных пиломатериалов из Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Досмотр пиломатериалов хвойных пород проводился в Карагайском районе 30 сентября. При попытке вывоза 105 кубометров обнаружено, что древесина была заражена карантинным вредителем Monochamus или черный сосновый усач», — уточнили в ведомстве. Предпринимателю выдано предостережение. Он обязан обеззаразить пиломатериалы и потом сможет вывезти их из региона. С начала года в Россельхознадзоре выявили 3,829 кубометров зараженной древесины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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