В России резко выросла цена запчастей на китайские автомобили

«Известия»: комплектующие для китайских авто подорожали на 60% за два года

11 октября 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Подорожали запчасти на машины из КНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России за два прошедших года запчасти для корейских и китайских автомобилей подорожали в среднем на 60%. Об этом рассказал вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. «С 2022 года в России стоимость комплектующих на корейские и китайские автомобили выросла примерно на 60%. Подорожание коснулось и запчастей на отечественные машины», — передает газета «Известия» со ссылкой на экспертную оценку Демидова. Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что в ближайшее время стоимость автомобильных запчастей в России вырастет на 5—10%. Он объяснил, что около 90% автозапчастей на российском рынке являются импортными, а их стоимость зависит от курса валют, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России за два прошедших года запчасти для корейских и китайских автомобилей подорожали в среднем на 60%. Об этом рассказал вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. «С 2022 года в России стоимость комплектующих на корейские и китайские автомобили выросла примерно на 60%. Подорожание коснулось и запчастей на отечественные машины», — передает газета «Известия» со ссылкой на экспертную оценку Демидова. Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что в ближайшее время стоимость автомобильных запчастей в России вырастет на 5—10%. Он объяснил, что около 90% автозапчастей на российском рынке являются импортными, а их стоимость зависит от курса валют, передает RT.