В России резко выросла цена запчастей на китайские автомобили

«Известия»: комплектующие для китайских авто подорожали на 60% за два года
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Подорожали запчасти на машины из КНР Фото:

В России за два прошедших года запчасти для корейских и китайских автомобилей подорожали в среднем на 60%. Об этом рассказал вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

«С 2022 года в России стоимость комплектующих на корейские и китайские автомобили выросла примерно на 60%. Подорожание коснулось и запчастей на отечественные машины», — передает газета «Известия» со ссылкой на экспертную оценку Демидова.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что в ближайшее время стоимость автомобильных запчастей в России вырастет на 5—10%. Он объяснил, что около 90% автозапчастей на российском рынке являются импортными, а их стоимость зависит от курса валют, передает RT.

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В России за два прошедших года запчасти для корейских и китайских автомобилей подорожали в среднем на 60%. Об этом рассказал вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. «С 2022 года в России стоимость комплектующих на корейские и китайские автомобили выросла примерно на 60%. Подорожание коснулось и запчастей на отечественные машины», — передает газета «Известия» со ссылкой на экспертную оценку Демидова. Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что в ближайшее время стоимость автомобильных запчастей в России вырастет на 5—10%. Он объяснил, что около 90% автозапчастей на российском рынке являются импортными, а их стоимость зависит от курса валют, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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