В России резко выросла цена запчастей на китайские автомобили

В России за два прошедших года запчасти для корейских и китайских автомобилей подорожали в среднем на 60%. Об этом рассказал вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.
«С 2022 года в России стоимость комплектующих на корейские и китайские автомобили выросла примерно на 60%. Подорожание коснулось и запчастей на отечественные машины», — передает газета «Известия» со ссылкой на экспертную оценку Демидова.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что в ближайшее время стоимость автомобильных запчастей в России вырастет на 5—10%. Он объяснил, что около 90% автозапчастей на российском рынке являются импортными, а их стоимость зависит от курса валют, передает RT.
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