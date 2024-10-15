Путин обновил состав совета по культуре и искусству

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Владимир Путин подписал указ об обновлении состава совета по культуре и искусству
Владимир Путин подписал указ об обновлении состава совета по культуре и искусству Фото:

Обновился состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. Соответствующий указ подписал российский глава Владимир Путин.

«Утвердить прилагаемые: состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству; состав президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству», — написано в официальном документе. Он опубликован на сайте правовых актов.

В новый состав включены такие известные деятели культуры, как гендиректор Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель и директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин и гендиректор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По-прежнему заместителем председателя совета остается Карен Шахназаров, руководитель киностудии «Мосфильм», а должность секретаря совета продолжает занимать помощник президента Владимир Мединский.

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Обновился состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. Соответствующий указ подписал российский глава Владимир Путин. «Утвердить прилагаемые: состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству; состав президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству», — написано в официальном документе. Он опубликован на сайте правовых актов. В новый состав включены такие известные деятели культуры, как гендиректор Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель и директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин и гендиректор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По-прежнему заместителем председателя совета остается Карен Шахназаров, руководитель киностудии «Мосфильм», а должность секретаря совета продолжает занимать помощник президента Владимир Мединский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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