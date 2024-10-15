Путин обновил состав совета по культуре и искусству

Обновился состав совета по культуре и искусству при президенте РФ. Соответствующий указ подписал российский глава Владимир Путин.
«Утвердить прилагаемые: состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству; состав президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству», — написано в официальном документе. Он опубликован на сайте правовых актов.
В новый состав включены такие известные деятели культуры, как гендиректор Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель и директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин и гендиректор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По-прежнему заместителем председателя совета остается Карен Шахназаров, руководитель киностудии «Мосфильм», а должность секретаря совета продолжает занимать помощник президента Владимир Мединский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.