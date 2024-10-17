В сети появился выпуск шоу Ольги Бузовой, который снимался в челябинском вузе. Видео

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В рамках своего шоу Бузова делает обзоры на университеты РФ
В рамках своего шоу Бузова делает обзоры на университеты РФ Фото:

Выпуск шоу с участием телеведущей Ольги Бузовой про университеты России, где показали Челябинский госуниверситет, вышел в эфир. Обзор на вуз был снят в мае.

«На этот раз Ольга Бузова приехала в Челябинск, чтобы посмотреть, как кипит учеба в ЧелГУ. Ведущей показали большой ботанический сад и его обитателей — сусликов. Еще Бузова примерила на себя роль судьи, забежала в местный буфет и узнала от студентов, что означает „страшное“ слово brainstorm», — сообщили в группе медиа theGirl во «ВКонтакте».

Бузова приехала в Челябинск 29 мая. Причиной визита артистки стали съемки нового выпуска шоу «Ольга Вузова». Телеведущая находилась в Челябинске два дня, за которые успела посетить ЧелГУ и Южно-Уральский госинститут искусств имени Чайковского. Первый выпуск вышел в сеть неделю назад.

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Выпуск шоу с участием телеведущей Ольги Бузовой про университеты России, где показали Челябинский госуниверситет, вышел в эфир. Обзор на вуз был снят в мае. «На этот раз Ольга Бузова приехала в Челябинск, чтобы посмотреть, как кипит учеба в ЧелГУ. Ведущей показали большой ботанический сад и его обитателей — сусликов. Еще Бузова примерила на себя роль судьи, забежала в местный буфет и узнала от студентов, что означает „страшное“ слово brainstorm», — сообщили в группе медиа theGirl во «ВКонтакте». Бузова приехала в Челябинск 29 мая. Причиной визита артистки стали съемки нового выпуска шоу «Ольга Вузова». Телеведущая находилась в Челябинске два дня, за которые успела посетить ЧелГУ и Южно-Уральский госинститут искусств имени Чайковского. Первый выпуск вышел в сеть неделю назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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