Выпуск шоу с участием телеведущей Ольги Бузовой про университеты России, где показали Челябинский госуниверситет, вышел в эфир. Обзор на вуз был снят в мае.
«На этот раз Ольга Бузова приехала в Челябинск, чтобы посмотреть, как кипит учеба в ЧелГУ. Ведущей показали большой ботанический сад и его обитателей — сусликов. Еще Бузова примерила на себя роль судьи, забежала в местный буфет и узнала от студентов, что означает „страшное“ слово brainstorm», — сообщили в группе медиа theGirl во «ВКонтакте».
Бузова приехала в Челябинск 29 мая. Причиной визита артистки стали съемки нового выпуска шоу «Ольга Вузова». Телеведущая находилась в Челябинске два дня, за которые успела посетить ЧелГУ и Южно-Уральский госинститут искусств имени Чайковского. Первый выпуск вышел в сеть неделю назад.
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