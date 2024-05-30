Ольга Бузова сыграла «собачий вальс» в челябинском ВУЗе. Видео

30 мая 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Бузова посетила еще один ВУЗ в Челябинске Фото: Наумов Роман © URA.RU Телеведущая и певица Ольга Бузова 30 мая посетила Южно-Уральский госинститут искусств имени Чайковского (ЮУрГИИ) в Челябинске и сыграла там «Собачий вальс» на фортепиано. В областной центр артистка прилетела вчера на съемки своего шоу «Ольга Вузова». «Каждый раз, когда я вижу фортепиано, я жалею, что бросила занятия. Мне бы хотелось уметь играть так, как я делала это в школе, но база всегда со мной», — сообщила Бузова в своем telegram-канале. Также телеведущая поделилась видеороликом, где на территории института искусств примеряет школьные наряды. Вчера, 29 мая, стало известно, что Ольга Бузова прилетела в Челябинск. В рамках своего проекта «Ольга Вузова» она посетила ботанический сад ЧелГУ и пришла в восторг от живущих там сусликов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая и певица Ольга Бузова 30 мая посетила Южно-Уральский госинститут искусств имени Чайковского (ЮУрГИИ) в Челябинске и сыграла там «Собачий вальс» на фортепиано. В областной центр артистка прилетела вчера на съемки своего шоу «Ольга Вузова». «Каждый раз, когда я вижу фортепиано, я жалею, что бросила занятия. Мне бы хотелось уметь играть так, как я делала это в школе, но база всегда со мной», — сообщила Бузова в своем telegram-канале. Также телеведущая поделилась видеороликом, где на территории института искусств примеряет школьные наряды. Вчера, 29 мая, стало известно, что Ольга Бузова прилетела в Челябинск. В рамках своего проекта «Ольга Вузова» она посетила ботанический сад ЧелГУ и пришла в восторг от живущих там сусликов.