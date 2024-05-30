Ольга Бузова сыграла «собачий вальс» в челябинском ВУЗе. Видео

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Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!». 23 мая 2024. Москва, бузова ольга
Бузова посетила еще один ВУЗ в Челябинске Фото:

Телеведущая и певица Ольга Бузова 30 мая посетила Южно-Уральский госинститут искусств имени Чайковского (ЮУрГИИ) в Челябинске и сыграла там «Собачий вальс» на фортепиано. В областной центр артистка прилетела вчера на съемки своего шоу «Ольга Вузова».

«Каждый раз, когда я вижу фортепиано, я жалею, что бросила занятия. Мне бы хотелось уметь играть так, как я делала это в школе, но база всегда со мной», — сообщила Бузова в своем telegram-канале. Также телеведущая поделилась видеороликом, где на территории института искусств примеряет школьные наряды.

Вчера, 29 мая, стало известно, что Ольга Бузова прилетела в Челябинск. В рамках своего проекта «Ольга Вузова» она посетила ботанический сад ЧелГУ и пришла в восторг от живущих там сусликов.

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Телеведущая и певица Ольга Бузова 30 мая посетила Южно-Уральский госинститут искусств имени Чайковского (ЮУрГИИ) в Челябинске и сыграла там «Собачий вальс» на фортепиано. В областной центр артистка прилетела вчера на съемки своего шоу «Ольга Вузова». «Каждый раз, когда я вижу фортепиано, я жалею, что бросила занятия. Мне бы хотелось уметь играть так, как я делала это в школе, но база всегда со мной», — сообщила Бузова в своем telegram-канале. Также телеведущая поделилась видеороликом, где на территории института искусств примеряет школьные наряды. Вчера, 29 мая, стало известно, что Ольга Бузова прилетела в Челябинск. В рамках своего проекта «Ольга Вузова» она посетила ботанический сад ЧелГУ и пришла в восторг от живущих там сусликов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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