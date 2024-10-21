Мужчина, оттаскавший за волосы девочку в Челябинске, арестован на 14 суток

21 октября 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

В отношении мужчины составлен протокол по статье за побои Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчина, оттаскавший за волосы девочку в одной из школ Челябинска, арестован на 14 суток по статье за побои. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «14 суток административного ареста назначено задержанному полицейскими челябинцу, схватившему школьницу за волосы. В отношении 34-летнего мужчины составили административный протокол по статье 6.1.1. КоАП РФ („Побои“)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел на прошлой неделе в одной из школ Центрального района Челябинска. Пьяный мужчина вошел в класс, где учится его дочь. Учитель попросила покинуть помещение. Тогда мужчина спустился к гардеробу, дождался там учащихся и схватил одну из девочек за волосы. Родители пострадавшей написали заявление в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, оттаскавший за волосы девочку в одной из школ Челябинска, арестован на 14 суток по статье за побои. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «14 суток административного ареста назначено задержанному полицейскими челябинцу, схватившему школьницу за волосы. В отношении 34-летнего мужчины составили административный протокол по статье 6.1.1. КоАП РФ („Побои“)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел на прошлой неделе в одной из школ Центрального района Челябинска. Пьяный мужчина вошел в класс, где учится его дочь. Учитель попросила покинуть помещение. Тогда мужчина спустился к гардеробу, дождался там учащихся и схватил одну из девочек за волосы. Родители пострадавшей написали заявление в полицию.