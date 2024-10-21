Мужчина, оттаскавший за волосы девочку в Челябинске, арестован на 14 суток

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В отношении мужчины составлен протокол по статье за побои Фото:

Мужчина, оттаскавший за волосы девочку в одной из школ Челябинска, арестован на 14 суток по статье за побои. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«14 суток административного ареста назначено задержанному полицейскими челябинцу, схватившему школьницу за волосы. В отношении 34-летнего мужчины составили административный протокол по статье 6.1.1. КоАП РФ („Побои“)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Инцидент произошел на прошлой неделе в одной из школ Центрального района Челябинска. Пьяный мужчина вошел в класс, где учится его дочь. Учитель попросила покинуть помещение. Тогда мужчина спустился к гардеробу, дождался там учащихся и схватил одну из девочек за волосы. Родители пострадавшей написали заявление в полицию.

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Мужчина, оттаскавший за волосы девочку в одной из школ Челябинска, арестован на 14 суток по статье за побои. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «14 суток административного ареста назначено задержанному полицейскими челябинцу, схватившему школьницу за волосы. В отношении 34-летнего мужчины составили административный протокол по статье 6.1.1. КоАП РФ („Побои“)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел на прошлой неделе в одной из школ Центрального района Челябинска. Пьяный мужчина вошел в класс, где учится его дочь. Учитель попросила покинуть помещение. Тогда мужчина спустился к гардеробу, дождался там учащихся и схватил одну из девочек за волосы. Родители пострадавшей написали заявление в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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