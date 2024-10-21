Лекорню: пришло время заняться вопросом размещения сил сдерживания на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню затронул вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине во время того, как комментировал «план победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
«Этот „план победы“ — это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор — вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины,… чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — сказал Лекорню.
В дополнение к этой теме, Себастьян Лекорню также отметил интересные пункты в «плане победы», предложенные Зеленским, и подчеркнул переориентацию Киева на военно-политическую риторику. При этом министр обороны Франции не уточнил, о каких конкретно угрозах со стороны России он говорил.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU дефицит бюджетов Франции и Германии из-за мобилизации военно-промышленного комплекса (ВПК). По его словам, потенциал европейских стран не рассчитан на подобные усилия. При этом военная помощь Киеву от Франции превысит два миллиарда евро в 2024 году.
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