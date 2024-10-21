21 октября 2024

Лекорню: пришло время заняться вопросом размещения сил сдерживания на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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В Минобороны Франции не объяснили о какой угрозе со стороны России идет речь
В Минобороны Франции не объяснили о какой угрозе со стороны России идет речь Фото:

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню затронул вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине во время того, как комментировал «план победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

«Этот „план победы“ — это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор — вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины,… чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — сказал Лекорню.

В дополнение к этой теме, Себастьян Лекорню также отметил интересные пункты в «плане победы», предложенные Зеленским, и подчеркнул переориентацию Киева на военно-политическую риторику. При этом министр обороны Франции не уточнил, о каких конкретно угрозах со стороны России он говорил.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU дефицит бюджетов Франции и Германии из-за мобилизации военно-промышленного комплекса (ВПК). По его словам, потенциал европейских стран не рассчитан на подобные усилия. При этом военная помощь Киеву от Франции превысит два миллиарда евро в 2024 году.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню затронул вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине во время того, как комментировал «план победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI. «Этот „план победы“ — это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор — вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины,… чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — сказал Лекорню. В дополнение к этой теме, Себастьян Лекорню также отметил интересные пункты в «плане победы», предложенные Зеленским, и подчеркнул переориентацию Киева на военно-политическую риторику. При этом министр обороны Франции не уточнил, о каких конкретно угрозах со стороны России он говорил. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU дефицит бюджетов Франции и Германии из-за мобилизации военно-промышленного комплекса (ВПК). По его словам, потенциал европейских стран не рассчитан на подобные усилия. При этом военная помощь Киеву от Франции превысит два миллиарда евро в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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