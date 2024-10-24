Врач назвала неожиданное свойство чак-чака, которым угощали на саммите БРИКС

Чак-чак, которым угощали мировых лидеров на саммите БРИКС в Казани, является полезным лакомством для укрепления иммунной системы и улучшения обмена веществ. Это связано с содержанием в нем натурального меда, который обладает множеством полезных свойств. Об этом рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
«Польза чак-чака обусловлена наличием натурального меда, который выступает противогрибковым, антибактериальным и антивирусным средством», — передает слова Сухоруковой NEWS.ru. Она добавила, что мед часто используется для лечения различных заболеваний.
Чак-чак в умеренных количествах не вызывает привыкания и служит источником энергии. Однако его следует употреблять нечасто, так как он задуман как десерт для особых случаев, заключила Сухорукова.
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