Врач назвала неожиданное свойство чак-чака, которым угощали на саммите БРИКС

Врач Сухорукова: мед делает чак-чак полезным для иммунной системы
© Служба новостей «URA.RU»
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Чак-чак не вызывает привыкания, заявила Сухорукова
Чак-чак не вызывает привыкания, заявила Сухорукова Фото:

Чак-чак, которым угощали мировых лидеров на саммите БРИКС в Казани, является полезным лакомством для укрепления иммунной системы и улучшения обмена веществ. Это связано с содержанием в нем натурального меда, который обладает множеством полезных свойств. Об этом рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

«Польза чак-чака обусловлена наличием натурального меда, который выступает противогрибковым, антибактериальным и антивирусным средством», — передает слова Сухоруковой NEWS.ru. Она добавила, что мед часто используется для лечения различных заболеваний.

Чак-чак в умеренных количествах не вызывает привыкания и служит источником энергии. Однако его следует употреблять нечасто, так как он задуман как десерт для особых случаев, заключила Сухорукова.

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Чак-чак, которым угощали мировых лидеров на саммите БРИКС в Казани, является полезным лакомством для укрепления иммунной системы и улучшения обмена веществ. Это связано с содержанием в нем натурального меда, который обладает множеством полезных свойств. Об этом рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. «Польза чак-чака обусловлена наличием натурального меда, который выступает противогрибковым, антибактериальным и антивирусным средством», — передает слова Сухоруковой NEWS.ru. Она добавила, что мед часто используется для лечения различных заболеваний. Чак-чак в умеренных количествах не вызывает привыкания и служит источником энергии. Однако его следует употреблять нечасто, так как он задуман как десерт для особых случаев, заключила Сухорукова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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