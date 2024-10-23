Как приготовить дома чак-чак, которым угощали мировых лидеров на БРИКС

В Татарстане приготовили 130 килограмм чак-чака для участников саммита БРИКС. По словам пресс-службы Республики, хлеб-соль и чак-чак это неотъемлемая часть теплого гостеприимства. Как приготовить чак-чак в домашних условиях — в материале URA.RU.
Что такое чак-чак
Чак-чак — пожаренные во фритюре кусочки теста, политые медовым сиропом. Оно популярно у всех тюркских народов. Похожее блюдо есть, например, и в Китае.
История появления
Доподлинно узнать, где и когда был впервые приготовлен чак-чак. Однако вокруг этого блюда ходит одна легенда.
Хан Волжской Булгарии на свадьбу сына заказал особенное сладкое угощение, которое можно было бы есть, находясь в седле. При этом оно должно было долго хранится.
Хана не удовлетворяли предлагаемые ему варианты десертов. Однако, когда жена пастуха принесла ему лапшу, политую медом, хан восхитился. Он пожелал сыну такого же крепкого союза с женой, как кусочки чак-чака.
Как приготовить
Чак-чак состоит из мягкого теста на основе муки и яиц. В качестве разрыхлителя используется сода. А для сиропа необходимы хороший и ароматный мед.
Рецепт для теста:
- два стакана муки;
- четыре яйца;
- 50 миллилитров молока;
- одна столовая ложка сахара;
- щепотка соли;
- сода на кончике ножа;
- щепотка лимонной кислоты;
- можно добавить одна столовая ложка водки;
- растительное рафинированное масло для фритюра.
Рецепт для сиропа:
- один стакан сахара
- ? стакана меда
- ? стакана воды
Этапы приготовления кусочков теста:
- Яйца необходимо взбить сначала отдельно, затем — соединив их с молоком;
- Муку нужно просеять, сформировать горкой с углублением сверху и вылить туда взбитые с молоком яйца;
- Отдельно смешать лимонную кислоту с содой, добавить их к муке с яйцами;
- Добавить немного коньяка или водки;
- Все ингредиенты перемешать и вымесить тесто;
- Завернуть тесто в пищевую пленку, оставить на полчаса;
- Затем его необходимо раскатать в пласт, нарезать на тонкие короткие полоски по два с половиной-три сантиметра;
- Получившиеся полоски обжаривать на разогретом масле небольшими порциями до золотистого цвета, предварительно стряхивая с теста лишнюю муку;
- Обжаренные кусочки следует промокнуть бумажными полотенцами от излишков масла.
Этапы приготовления сиропа:
- Чтобы приготовить сахарный сироп, следует залить сахар горячей водой, затем поставить его на небольшой огонь;
- После этого нужно добавить мед и варить на небольшом огня, не доводя до кипения;
Соединить тесто и сироп:
- После того, как сироп будет готов, им заливаются кусочки теста;
- Мокрыми руками можно придать чак-чаку форму горки, сделать из него шарики или любые другие фигуры;
- Постояв несколько часов, чак-чак будет готов к употреблению.
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