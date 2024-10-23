23 октября 2024

В Екатеринбурге семью погибшего участника СВО оставили без выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья военнослужащего обратилась в прокуратуру (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге семье участника спецоперации РФ на Украине не выплатили полтора миллиона рублей за гибель кормильца на фронте. В дело вмешалась прокуратура, после чего деньги были выплачены, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Установлено, что в 2024 году муж заявительницы погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Вместе с тем членам семьи мужчины необоснованно не была назначена региональная выплата», — следует из сообщения.

Женщина обратилась в прокуратуру, сотрудники которой внесли представление начальнику управления социальной политики №25 по Чкаловскому району об устранении нарушений. «После вмешательства надзорного ведомства членам семьи солдата перечислена суммарно выплата в размере полутора миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге семье участника спецоперации РФ на Украине не выплатили полтора миллиона рублей за гибель кормильца на фронте. В дело вмешалась прокуратура, после чего деньги были выплачены, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Установлено, что в 2024 году муж заявительницы погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Вместе с тем членам семьи мужчины необоснованно не была назначена региональная выплата», — следует из сообщения. Женщина обратилась в прокуратуру, сотрудники которой внесли представление начальнику управления социальной политики №25 по Чкаловскому району об устранении нарушений. «После вмешательства надзорного ведомства членам семьи солдата перечислена суммарно выплата в размере полутора миллионов рублей», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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