В Екатеринбурге семью погибшего участника СВО оставили без выплат

В Екатеринбурге семье участника спецоперации РФ на Украине не выплатили полтора миллиона рублей за гибель кормильца на фронте. В дело вмешалась прокуратура, после чего деньги были выплачены, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Установлено, что в 2024 году муж заявительницы погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Вместе с тем членам семьи мужчины необоснованно не была назначена региональная выплата», — следует из сообщения.
Женщина обратилась в прокуратуру, сотрудники которой внесли представление начальнику управления социальной политики №25 по Чкаловскому району об устранении нарушений. «После вмешательства надзорного ведомства членам семьи солдата перечислена суммарно выплата в размере полутора миллионов рублей», — отметили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!