Арестованная блогерша Лерчек требует 3,4 млн рублей с маркетплейса

Находящаяся под арестом блогерша и владелица компании «Би Фит» Валерия Чекалина (Лерчек) подала иск в Арбитражный суд Москвы против маркетплейса «Маркет-Здоровье» на сумму 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Всего компания „Би Фит“, которой владеет блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), просит взыскать с маркетплейса три миллиона 417 тысяч 884 рублей и 66 копеек», — передает «Газета.Ru». Судебный процесс начался в связи с тем, что маркетплейс не соблюдал условия договоров о поставках. Иск был подан Чекалиной шестого сентября 2024 года, а первое предварительное заседание по делу прошло 22 октября, сообщает издание.
Троицкий суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября, передает RT. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы, а также штраф до одного млн рублей за валютные операции с использованием подложных документов.
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