В Петербурге уже вторые сутки не работают платные парковки

После восстановления работы системы парковочного пространства у автомобилистов будет 30 минут на оплату парковки
В Санкт-Петербурге уже второй день не работают платные парковки. Согласно сообщению СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», проводятся технические работы с системой.
«На сервисах Единого городского парковочного пространства продолжаются технические работы», — говорится в сообщении. Еще с 25 октября продолжаются проблемы с оплатой в центральных районах города, но штрафовать за это не будут. В организации обещают, что после завершения работ у автомобилистов будет 30 минут для оплаты.
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