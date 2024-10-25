В Петербурге уже вторые сутки не работают платные парковки

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После восстановления работы системы парковочного пространства у автомобилистов будет 30 минут на оплату парковки
После восстановления работы системы парковочного пространства у автомобилистов будет 30 минут на оплату парковки Фото:

В Санкт-Петербурге уже второй день не работают платные парковки. Согласно сообщению СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», проводятся технические работы с системой.

«На сервисах Единого городского парковочного пространства продолжаются технические работы», — говорится в сообщении. Еще с 25 октября продолжаются проблемы с оплатой в центральных районах города, но штрафовать за это не будут. В организации обещают, что после завершения работ у автомобилистов будет 30 минут для оплаты.

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В Санкт-Петербурге уже второй день не работают платные парковки. Согласно сообщению СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», проводятся технические работы с системой. «На сервисах Единого городского парковочного пространства продолжаются технические работы», — говорится в сообщении. Еще с 25 октября продолжаются проблемы с оплатой в центральных районах города, но штрафовать за это не будут. В организации обещают, что после завершения работ у автомобилистов будет 30 минут для оплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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