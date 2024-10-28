Челябинский врач Мария Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог» на Всероссийском конкурсе врачей. Награду ей вручил лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает 29 октября пресс-служба областного министерства здравоохранения.
«В Москве прошла церемония вручения дипломов победителям Всероссийских конкурсов врачей. Среди награжденных — заведующая отделением радиотерапии № -3 Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) Мария Ивахно», — сообщает пресс-служба челябинского минздрава в telegram-канале. Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог». Диплом и специальную награду вручил лично Мурашко.
«Награду считаю результатом работы всего коллектива онкоцентра и системы здравоохранения Челябинской области», — отметила Ивахно. В радиотерапии №3 ЧОКЦОиЯМ врач работает с декабря 2008 года.
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