Общество Здоровье Лучшим онкологом в России стала челябинский врач Ивахно. Фото 29 октября 2024 в 09:48 Размер текста - 17 + Ивахно с 2008 года работает в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский врач Мария Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог» на Всероссийском конкурсе врачей. Награду ей вручил лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает 29 октября пресс-служба областного министерства здравоохранения. «В Москве прошла церемония вручения дипломов победителям Всероссийских конкурсов врачей. Среди награжденных — заведующая отделением радиотерапии № -3 Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) Мария Ивахно», — сообщает пресс-служба челябинского минздрава в telegram-канале. Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог». Диплом и специальную награду вручил лично Мурашко. «Награду считаю результатом работы всего коллектива онкоцентра и системы здравоохранения Челябинской области», — отметила Ивахно. В радиотерапии №3 ЧОКЦОиЯМ врач работает с декабря 2008 года. Награду считаю результатом работы всего коллектива онкоцентра, говорит отметила Ивахно Telegram-канал «Минздравствуйте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинский врач Мария Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог» на Всероссийском конкурсе врачей. Награду ей вручил лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает 29 октября пресс-служба областного министерства здравоохранения. «В Москве прошла церемония вручения дипломов победителям Всероссийских конкурсов врачей. Среди награжденных — заведующая отделением радиотерапии № -3 Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) Мария Ивахно», — сообщает пресс-служба челябинского минздрава в telegram-канале. Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог». Диплом и специальную награду вручил лично Мурашко. «Награду считаю результатом работы всего коллектива онкоцентра и системы здравоохранения Челябинской области», — отметила Ивахно. В радиотерапии №3 ЧОКЦОиЯМ врач работает с декабря 2008 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям