28 октября 2024

Лучшим онкологом в России стала челябинский врач Ивахно. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, онкоцентр, центр онкологии и ядерной медицины
Ивахно с 2008 года работает в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины Фото:

Челябинский врач Мария Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог» на Всероссийском конкурсе врачей. Награду ей вручил лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает 29 октября пресс-служба областного министерства здравоохранения.

«В Москве прошла церемония вручения дипломов победителям Всероссийских конкурсов врачей. Среди награжденных — заведующая отделением радиотерапии № -3 Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) Мария Ивахно», — сообщает пресс-служба челябинского минздрава в telegram-канале. Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог». Диплом и специальную награду вручил лично Мурашко.

«Награду считаю результатом работы всего коллектива онкоцентра и системы здравоохранения Челябинской области», — отметила Ивахно. В радиотерапии №3 ЧОКЦОиЯМ врач работает с декабря 2008 года.

Награду считаю результатом работы всего коллектива онкоцентра, говорит отметила Ивахно
Награду считаю результатом работы всего коллектива онкоцентра, говорит отметила Ивахно

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский врач Мария Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог» на Всероссийском конкурсе врачей. Награду ей вручил лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает 29 октября пресс-служба областного министерства здравоохранения. «В Москве прошла церемония вручения дипломов победителям Всероссийских конкурсов врачей. Среди награжденных — заведующая отделением радиотерапии № -3 Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) Мария Ивахно», — сообщает пресс-служба челябинского минздрава в telegram-канале. Ивахно заняла первое место в номинации «Лучший онколог». Диплом и специальную награду вручил лично Мурашко. «Награду считаю результатом работы всего коллектива онкоцентра и системы здравоохранения Челябинской области», — отметила Ивахно. В радиотерапии №3 ЧОКЦОиЯМ врач работает с декабря 2008 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...