В подъезде челябинского дома из-за протечки упала штукатурка

29 октября 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Кровля протекла над квартирой и подъездом Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Челябинске из-за протечки крыши в многоквартирном доме начала обваливаться штукатурка. Как сообщил URA.RU один из жителей последнего этажа, за два месяца управляющая компания не смогла устранить проблему, поэтому собственники обратились в жилищную инспекцию. «В доме №8 по улице Курчатова начала протекать и выкрашиваться штукатура между плитами перекрытия в августе. Обращался к диспетчеру в управляющую компанию, там заверили, что проведут ремонт до сентября, но заявку на меня не оформили, ремонт не сделали. Написал в администрацию района, заявление перенаправили в жилинспекцию», — рассказал URA.RU владелец квартиры на последнем этаже. Мужчина добавил, что после протечки в подъезде начала падать штукатурка и отсыревать потолок в двух квартирах. Акты о затоплении он пока не заполнял, так как готов сам сделать ремонт, но для этого нужно сначала починить крышу. В пресс-службе региональной жилинспекции URA.RU подтвердили, что напрямую собственник данной квартиры к ним не обращался, но сообщение о проблеме в начале октября было перенаправлено из администрации Советского района. Жилинспекторы согласовали с владельцем дату выездной проверки. «В рамках рассмотрения обращения 30 октября специалисты жилинспекции направятся на проверку с участием заявителя, дата и время согласованы по телефону. По результатам проверки будут приняты меры реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске из-за протечки крыши в многоквартирном доме начала обваливаться штукатурка. Как сообщил URA.RU один из жителей последнего этажа, за два месяца управляющая компания не смогла устранить проблему, поэтому собственники обратились в жилищную инспекцию. «В доме №8 по улице Курчатова начала протекать и выкрашиваться штукатура между плитами перекрытия в августе. Обращался к диспетчеру в управляющую компанию, там заверили, что проведут ремонт до сентября, но заявку на меня не оформили, ремонт не сделали. Написал в администрацию района, заявление перенаправили в жилинспекцию», — рассказал URA.RU владелец квартиры на последнем этаже. Мужчина добавил, что после протечки в подъезде начала падать штукатурка и отсыревать потолок в двух квартирах. Акты о затоплении он пока не заполнял, так как готов сам сделать ремонт, но для этого нужно сначала починить крышу. В пресс-службе региональной жилинспекции URA.RU подтвердили, что напрямую собственник данной квартиры к ним не обращался, но сообщение о проблеме в начале октября было перенаправлено из администрации Советского района. Жилинспекторы согласовали с владельцем дату выездной проверки. «В рамках рассмотрения обращения 30 октября специалисты жилинспекции направятся на проверку с участием заявителя, дата и время согласованы по телефону. По результатам проверки будут приняты меры реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства.