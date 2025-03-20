Число участников праймериз ЕР в Челябинской области перевалило за 100

В Челябинской области больше ста человек подали заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России». Такая информация содержится на сайте праймериз.
«В Челябинской области 37 выборных процедур. Количество кандидатов по состоянию на 21 марта — 107», — сообщается на сайте.
Ожидается, что к концу периода выдвижения число заявок увеличится многократно. Так, на выборы депутатов заксобрания региона пока поступила одна заявка. При этом ни один из действующих депутатов на данный момент на праймериз не выдвинулся. Большинство из них сделают это в апреле.
На муниципальных выборах также пока заявилось лишь несколько действующих депутатов. Пожалуй, самой заметной фигурой, выдвинувшихся на участие в предварительном голосовании, является спикер магнитогорского горсобрания Александр Морозов. Он намерен участвовать в выборах в пятый раз.
Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.
Жители избирательных округов смогут проголосовать на сайте праймериз, а зарегистрироваться на сайте можно через портал госуслуг. В этом году в Челябинской области пройдут 37 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов заксобрания региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания.
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