Житель Владикавказа затолкнул двух коров на заднее сиденье «Волги». Видео

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Житель Владикавказа решил перевезти двух коров на заднем сидении «Волги»
Житель Владикавказа решил перевезти двух коров на заднем сидении «Волги» Фото:

Житель Владикавказа стал местной знаменитостью после того, как он умудрился поместить двух коров на заднее сиденье автомобиля «Волга». Видео с крупнорогатым скотом появилось в интернете.

«Житель Владикавказа смог запихнуть корову на заднее сидение „Волги“», — сообщил telegram-канал Baza. Видео с мужчиной быстро разлетелось в местных пабликах.

На кадрах видно, как владелец «Волги» пытается аккуратно управлять хвостом одной из коров, чтобы захлопнуть дверь автомобиля. Проблема заключалась в том, что в авто уже была одна другая корова.

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Житель Владикавказа стал местной знаменитостью после того, как он умудрился поместить двух коров на заднее сиденье автомобиля «Волга». Видео с крупнорогатым скотом появилось в интернете. «Житель Владикавказа смог запихнуть корову на заднее сидение „Волги“», — сообщил telegram-канал Baza. Видео с мужчиной быстро разлетелось в местных пабликах. На кадрах видно, как владелец «Волги» пытается аккуратно управлять хвостом одной из коров, чтобы захлопнуть дверь автомобиля. Проблема заключалась в том, что в авто уже была одна другая корова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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