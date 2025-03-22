Житель Владикавказа стал местной знаменитостью после того, как он умудрился поместить двух коров на заднее сиденье автомобиля «Волга». Видео с крупнорогатым скотом появилось в интернете.
«Житель Владикавказа смог запихнуть корову на заднее сидение „Волги“», — сообщил telegram-канал Baza. Видео с мужчиной быстро разлетелось в местных пабликах.
На кадрах видно, как владелец «Волги» пытается аккуратно управлять хвостом одной из коров, чтобы захлопнуть дверь автомобиля. Проблема заключалась в том, что в авто уже была одна другая корова.
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