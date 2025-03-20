20 марта 2025

Почти 40 человек, пострадавших от паводка в Ашинском районе, получили выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие от паводка ашинцы уже начали получать положенные выплаты
Пострадавшие от паводка ашинцы уже начали получать положенные выплаты Фото:
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Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

Почти 40 человек, чье имущество пострадало во время паводка в Ашинском районе Челябинской области, уже получили выплаты. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства общественной безопасности.

«Проведены следующие выплаты: материальная помощь — 32 гражданам; финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества — четырем гражданам; финансовая помощь в связи с полной утратой имущества — трем гражданам», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пострадавшим положена единовременная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей на человека. Также от 75 до 100 тысяч рублей на человека за утрату имущества.

Сейчас в Аше вода полностью покинула жилые дома. Подтопленными остаются 12 садовых домов и 13 приусадебных участков. Продолжается работа по откачке воды и расчистки русла реки Сим.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне посетил Ашу, где осмотрел микрорайоны, пострадавшие от весеннего половодья. Текслер поблагодарил спасателей за проделанную работу и пообщался с пострадавшими. Также было принято решение создать в регионе отряд саперов для борьбы с последствиями паводков. Угроза паводка еще не миновала из-за значительного количества снега в горах, пояснил глава региона.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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Почти 40 человек, чье имущество пострадало во время паводка в Ашинском районе Челябинской области, уже получили выплаты. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства общественной безопасности. «Проведены следующие выплаты: материальная помощь — 32 гражданам; финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества — четырем гражданам; финансовая помощь в связи с полной утратой имущества — трем гражданам», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пострадавшим положена единовременная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей на человека. Также от 75 до 100 тысяч рублей на человека за утрату имущества. Сейчас в Аше вода полностью покинула жилые дома. Подтопленными остаются 12 садовых домов и 13 приусадебных участков. Продолжается работа по откачке воды и расчистки русла реки Сим. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне посетил Ашу, где осмотрел микрорайоны, пострадавшие от весеннего половодья. Текслер поблагодарил спасателей за проделанную работу и пообщался с пострадавшими. Также было принято решение создать в регионе отряд саперов для борьбы с последствиями паводков. Угроза паводка еще не миновала из-за значительного количества снега в горах, пояснил глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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