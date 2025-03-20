Вице-мэром Троицка стала экс-аудитор из Коркино

Заместителем мэра Троицка (Челябинская область) стала Зоя Савицкая, работавшая в контрольно-счетной палате Коркинского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Назначен заместитель главы города по финансам и экономике. В должность вступила Зоя Савицкая. Трудилась в Коркинском районе в комплексном центре социального обслуживания населения, органах местного самоуправления, управлении социальной защиты населения, контрольно-счетной палате», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Савицкой 47 лет. В Троицк она перебралась в ноябре прошлого года, возглавив «Агентство инвестиционного развития» города. Это произошло вскоре после того, как новым мэром Троицка стал экс-мэр Еманжелинска, вернувшийся из служебной командировки в ДНР Дмитрий Гатов.
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