20 марта 2025

Вице-мэром Троицка стала экс-аудитор из Коркино

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Ради новой работы чиновница переехала в другой город (фото архивное)
Ради новой работы чиновница переехала в другой город (фото архивное) Фото:

Заместителем мэра Троицка (Челябинская область) стала Зоя Савицкая, работавшая в контрольно-счетной палате Коркинского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Назначен заместитель главы города по финансам и экономике. В должность вступила Зоя Савицкая. Трудилась в Коркинском районе в комплексном центре социального обслуживания населения, органах местного самоуправления, управлении социальной защиты населения, контрольно-счетной палате», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Савицкой 47 лет. В Троицк она перебралась в ноябре прошлого года, возглавив «Агентство инвестиционного развития» города. Это произошло вскоре после того, как новым мэром Троицка стал экс-мэр Еманжелинска, вернувшийся из служебной командировки в ДНР Дмитрий Гатов.

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Заместителем мэра Троицка (Челябинская область) стала Зоя Савицкая, работавшая в контрольно-счетной палате Коркинского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Назначен заместитель главы города по финансам и экономике. В должность вступила Зоя Савицкая. Трудилась в Коркинском районе в комплексном центре социального обслуживания населения, органах местного самоуправления, управлении социальной защиты населения, контрольно-счетной палате», — сообщается в telegram-канале мэрии. Савицкой 47 лет. В Троицк она перебралась в ноябре прошлого года, возглавив «Агентство инвестиционного развития» города. Это произошло вскоре после того, как новым мэром Троицка стал экс-мэр Еманжелинска, вернувшийся из служебной командировки в ДНР Дмитрий Гатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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